Cómo cuidar tus cejas con tan solo 5 pasos y presumir de mirada más joven en Navidad (y el resto del año)

"La mayoría de personas no entienden la importancia que tienen las cejas hasta que les prestan atención por primera vez". Así resalta Irma Oniani, experta en maquillaje permanente y microblading de las celebrities, el poder de las cejas en cualquier look 'beauty, pero sobre todo en fechas señaladas como eventos, celebraciones, bodas... Unas cejas bien proporcionadas y perfectamente armónicas pueden transformar el rostro de forma inmediata, ensalzar la belleza e incluso rejuvenecer la mirada hasta 20 años; sin embargo, no siempre ponemos el foco en ellas, bien podríamos decir que es el rasgo más infravalorado que no tiene, en la mayoría de los casos, la atención que merece. Por ello, ahora que la Navidad ha dado comienzo y todo lo que a belleza se refiere se incrementa, nos ponemos más estrictas con los cuidados 'beauty', como también sucede en aspectos de moda, desvelamos, de la mano de Oniani, las claves que debemos seguir para lucir unas cejas perfectas en estas fechas más especiales. Unas pautas que podemos imitar en estas próximas celebraciones, pero que también funcionan el resto del año.