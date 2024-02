Abdominales: la rutina de ejercicios (efectivos) que debes realizar para eliminar grasa y lucir un vientre plano

Aunque cabe destacar que a diferencia de otras zonas del cuerpo, en este caso la falta de resultados inmediatos puede resultar un problema porque tal y como apuntan muchos expertos, la grasa de la zona inferior del abdomen es la más difícil de eliminar, porque, si bien depende en buena parte de lo que comamos, también se dan otros factores que no podemos controlar y que explican por qué a unas mujeres se les nota más que a otras. El primero de ellos, cómo no, es la genética, como siempre, puesto que no todos los cuerpos responden de la misma manera a los estímulos y al ejercicio y otro, en el caso de las mujeres, sistema hormonal porque los estrógenos tienen tendencia a crear grasa. Por todo ello, es de gran importancia mantener una constancia y seguir los consejos de quienes realmente saben, los profesionales del deporte.