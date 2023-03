8 manicuras para esta primavera con las que lucirás las uñas más bonitas

Cambio de estación no solo implica cambio de planes o de armario, sino también cambio de manicura. La esperadísima llegada de la primavera nos ha permitido sacar por fin todas nuestras prendas preferidas de entretiempo del armario y empezar a llenar de color todos nuestros looks. Y, por supuesto que las uñas no se quedan atrás. Los meses de primavera y verano son el momento perfecto para atrevernos con los diseños más alegres y coloridos que el resto del año preferimos evitar.