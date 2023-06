¡Alucina! El vestido de novia de ‘Valeria’ en la serie no es vintage… ¡es de Zara!

Lo confesamos: en Woman.es somos muy fans de ‘Valeria’ y hemos devorado la 3ª temporada en tiempo récord. Y es que tanto si has leído las novelas de Elísabet Benavent en las que se inspira como si no, la serie de Netflix engancha por muchos motivos: la amistad que une a esas cuatro amigas tan diferentes entre sí (lo que posibilita que te identifiques con alguna de ella), el recorrido por un Madrid colorido y actual, la decoración de las casas de las protagonistas, la actuación de Maxi Iglesias… pero, como no queremos desvelarte detalles de la trama por si todavía no has visto los nuevos capítulos, hoy solo vamos a hablar de su vestuario; y, más en particular, del vestido de novia de Zara que aparece en el tercer episodio.