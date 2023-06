El vestido de la sección de lencería de Zara con el que triunfarás en una boda

Entre las novedades de esta semana de Zara- y teniendo en cuenta que estamos en plena temporada BBC- hemos caído rendidas ante un vestido semitransparente que hemos encontrado en la sección de lencería. Sí, has leído bien. Para nuestra sorpresa, esta sección en la versión online de Zara no solo tiene ropa interior o pijamas, sino que también cuenta con una selección de prendas (como vestidos o tops) entre los que no solo hay piezas lenceras, sino también otras como este vestido que es toda una inspiración para nuestro próximo evento.