Vas a querer adelantarte al verano con este traje 'denim' de Massimo Dutti

Con el cambio de estación, las colecciones se renuevan y se multiplican los 'must' que el año pasado también fueron tendencia. Una de ellas es la de los colores pastel, que volver con más fuerza aún que el año anterior y que se empiezan a ver tanto en looks de oficina como en el 'street style'. Otra de las modas que parecemos haber rescatado del año pasado es la de los pantalones cortos... Y no, no nos referimos exactamente a los 'shorts'.