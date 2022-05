Para disfrutar de una tarde de fin de semana, la sobrina del rey Felipe VI ha elegido un look muy veraniego que vas a querer imitar.

Tamara Conde

Ya está más que demostrado que el crochet es la tendencia de la temporada y lo hemos podido comprobar ya no solo por las colecciones de primavera-verano de nuestras tiendas favoritas, como la de Oysho, sino por todas las 'influencers' que han lucido looks con prendas de este tejido. Como Rocío Osorno con su total look formado por pantalón y chaqueta o el vestido playero de Amelia Bono que dejó sin palabras a sus seguidores.

La última en apostar por esta tendencia ha sido Victoria Federica, que últimamente está triunfando en las redes, entre otras cosas, gracias a su estilo boho chic y a sus fantásticos looks de invitada con los que posa frente a la cámara con total naturalidad.

Para una divertida tarde de fin de semana por la capital, la sobrina del rey Felipe VI ha optado por un 'total look' blanco, sencillo, pero cómodo y que es tendencia total (y que podrás imitar con prendas de tu armario).

Está formado por un vaquero 'wide leg' con rotos en las rodillas y un top de crochet, con el que Victoria Federica ha logrado captar la atención de todas las miradas. Ha completado el look añadiendo un pañuelo estampado a modo de cinturón para aportar algo de color, unas zapatillas básicas y su característica coleta alta y pendientes dorados.

Y aunque desconocemos de dónde es exactamente este 'crop top' tan versátil, encontrar uno similar no será complicado, pues absolutamente todas las tiendas tienen en su catálogo prendas de crochet de este estilo. En Zara hemos podido encontrar la opción más parecida a la de Victoria Federica. Se trata de un chaleco con cuello redondo y flores bordadas, aunque estas en tonos rosas, morados y negros. Tiene un precio de 17,95 euros y está disponible en todas las tallas.

Al igual que Victoria Federica, las prendas de crochet están en el 'top' de tendencias de la temporada. Podemos encontrarlo en todo tipo de piezas, desde pantalones hasta chaquetas, pasando por bolsos. No hay estilo (ni marca) que se resista al crochet y, en consecuencia, nosotras también hemos caído en esta moda. Son prendas perfectas para esta época del año, así que aquí te dejamos una selección de las mejores piezas de crochet para que tú también te sumes a esta tendencia.