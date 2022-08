¿Cuál es la tendencia de los 2000 que vuelve? Rosalía tiene la respuesta

La catalana está aprovechando sus días en Ciudad de México para mostrarnos (entre otras cosas) sus looks más rompedores y con más personalidad.

Que Rosalía es uno de los nombres más sonados de las últimas semanas (y por todo el mundo) es una realidad indiscutible. Ya sea por su ansiada gira que comenzó el pasado mes de julio en España (concretamente en Almería) y que ahora continua por Latinoamérica, o por el ya proclamado 'temazo' del verano, 'Despechá', que se lanzó hace apenas unas semanas y ya es un éxito mundial.

Está claro que el talento y personalidad de la catalana es lo que más destaca de ella, tanto en el escenario como fuera de él. Pero si algo llama la atención de esta artista es el estilo tan original que tiene y los looks que muestra a través de redes sociales. Como el último de ellos que ha lucido en México, que es donde se encuentra ahora por sus conciertos de los días 17 y 19 de agosto.

Las instantáneas de su última publicación de Instagram, no solo nos muestran el destino que la catalana está visitando, sino un look que no ha dejado indiferente a nadie, y que además recupera una tendencia 'dosmilera' muy inesperada.

Una camiseta de manga larga de corte 'oversize' en color negro y detalles azules junto con unas botas con extra de plataforma son dos prendas muy habituales en el armario de Rosalía. Sin embargo, ha incorporado un detalle que nos ha sorprendido y trasladado a otra época: los calentadores 'denim'.

Y aunque estos se salen de lo que conocemos como unos calentadores clásicos deportivos, le aportan al look un toque muy original, que estamos seguras de que empezaremos a ver con más frecuencia en el 'street style' de las 'celebrities' de moda.

Son muchas las tendencias de los años 2000 que van incorporándose poco a poco a nuestros armarios. Como los pantalones de tiro bajo que Hailey Bieber demostró que sientan de maravilla o el 'strass' que podemos verlo en todo tipo de prendas y accesorios. Ahora, los calentadores parecen ser una tendencia más que, aunque en un primer momento puedan resultarnos atrevidos e inusuales, probablemente empezaremos a verlos más de la cuenta en cuanto empiece el otoño y el invierno.

Son calentitos, fáciles de combinar y muy cómodos. ¿Te atreves a incorporarlos a tus looks?