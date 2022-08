Rosalía conquista Instagram con sus fotos en bikini y botas de tacón de aguja

La cantante está disfrutando de unos días de vacaciones en Mallorca antes de continuar con su gira mundial.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La esperada gira de Rosalía, 'Motomami Tour', ya ha terminado su andadura por España, y antes de continuar con el resto de sus citas programadas, que la llevarán a hacer 44 paradas por Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, ha decidido tomarse un descanso y coger un poco de aire. Así, antes de partir hacia México, donde actuará el próximo 14 de agosto, la artista ha decidido quedarse en la ciudad en la que cerró su gira española, Mallorca, para pasar allí unos días de vacaciones.

Sin embargo, no han sido sido unas vacaciones al cien por cien, ya que la cantante de Sant Esteve de Sesrovires llegó a Mallorca dos días antes de su concierto en la isla, estancia que aprovechó para rodar el videoclip de 'Despechá'. Por eso, no ha tenido problema en no desconectar del todo durante su descanso, y seguir manteniendo a sus seguidores de Instagram al día de todos sus looks.

De hecho, ayer mismo compartió en su perfil una galería de fotos en las que aparece ataviada con un bikini estampado y unas botas altas de tacón de aguja color rosa chicle. Como era de esperar, la publicación ha enamorado a sus seguidores, y en solo unos minutos contaba con cientos de miles de 'me gusta' y más de 2.000 comentarios, algunos de ellos de otras celebs de la talla de Kylie Jenner, que le comentaba con un "Preciosa".

Con estas fotografías no solo deja claro que ella es capaz de defender cualquier look, por inverosímil que parezca en tu cabeza, sino que además demuestra que el impactante cambio de look con el que nos sorprendió durante el concierto en Palma de Mallorca, al que al parecer acudió la reina Letizia con sus hijas, no era definitivo.

La 'motomami' había dicho adiós a su mítica melena morena y se había pasado al pelirrojo, concretamente a una tonalidad rojo fuego, pero dejando en las raíces su moreno natural. Como era de esperar, la cantante también quiso inmortalizar este look en sus redes sociales para que no solo los asistentes al concierto vieran su nuevo estilo, y a juzgar por las reacciones de sus seguidores, parecía que todos coincidían en que le sentaba de maravilla el cambio.

Sin embargo, y gracias a estas nuevas fotografías, hemos podido comprobar, como muchos fans ya sospechaban, que se trataba de un tinte temporal, que se iba con los lavados, y que por lo tanto la melena de Rosalía sigue siendo igual de morena que siempre.