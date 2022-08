Rosalía cambia radicalmente de look y se pasa al rojo pasión

La cantante sorprendió en el último concierto en España de su gira 'Motomami Tour' con una melena pelirroja de raíces negras. Un look muy arriesgado pero que le sienta fenomenal.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La esperada gira de Rosalía, 'Motomami Tour', ya ha terminado su andadura por España. La primera de las 12 citas que la cantante ofreció en nuestro país fue en Almería, el pasado 6 de julio, y a partir de ese momento fue recorriendo algunas de las principales ciudades españolas para poder llegar a todos sus fans. Así pasó por Sevilla (día 9), Granada (12), Fuengirola (14), Valencia (16), Madrid (19 y 20), Barcelona (23 y 24), Barakaldo (27), Coruña (29) y Palma de Mallorca (1 de agosto).

Fue precisamente esta última parada de su gira una de las más comentadas, ya que la cantante de Sant Esteve de Sesrovires llegó a Mallorca dos días antes de su concierto en la isla, estancia que aprovechó para rodar el videoclip de 'Despechá'. Así, a lo largo del sábado 30 de julio por la tarde, la cantante barcelonesa se dejó ver por el Portitxol, frente al restaurante Erizo de Bar, y a bordo de un barco con un estilismo muy "Motomami" con el que a buen seguro aparecerá en un nuevo videoclip en el que tiene pinta de que nos volverá a mostrar sus envidiables dotes artísticas.

Sin embargo, durante el concierto en Palma de Mallorca, al que al parecer acudió la reina Letizia con sus hijas, que ya se encuentran pasando unos días de vacaciones en la isla, sorprendió a todos sus fans con un radical cambio de look. La 'motomami' ha dicho adiós a su mítica melena morena y se ha pasado al pelirrojo, concretamente a una tonalidad rojo fuego, pero dejando en las raíces su moreno natural. Como era de esperar, la cantante ha querido inmortalizar este look en sus redes sociales para que no solo los asistentes al concierto vieran su nuevo estilo, y a juzgar por las reacciones de sus seguidores, parece que todos coinciden en que le sienta de maravilla el cambio.

"Muy agradecida x el cariño q me ha dado mi gente en mi país y muy excited para lo próximo que se viene!! Latinoamérica y US en nada llega la motomamiiiiiiiiiiii❤️", ha escrito Rosalía en su publicación a modo de cierre de su gira española y como bienvenida a los conciertos que ofrecerá a sus fans al otro lado del charco.