El nuevo tatuaje de Rosalía oculto en el videoclip de 'Despechá'

Ayer por la tarde se estrenó el videoclip del nuevo tema de Rosalía y en él hemos descubierto un nuevo (y especial) tatuaje que la artista se ha hecho en las costillas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

"Baby, no me llame'. Que yo estoy ocupá', olvidando tus male'. Ya decidí que esta noche se sale. Con toa' mis motomami', con toda mis gyale'". Seguro que has tarareado más de una y más de dos veces estas frases que Rosalía entonó por primera vez el 13 de julio de las que es imposible despegarse. Pues bien, ahora por fin podemos disfrutar del videoclip del tema de 'Despechá' además de escuchar sus pegadizos ritmos de merengue, pop, reguetón y R&B.

Y es que, el vídeo musical que grabó el pasado 30 de julio en Mallorca, concretamente en la zona del Portitxol frente al restaurante Erizo de Bar, y a bordo de un barco, ha visto por fin la luz y, como era de esperar, está batiendo récords. Y no hablamos únicamente de que se haya convertido en número 1 en tendencias y acumule 4 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, sino también de la gran cantidad de comentarios que se han producido en torno a un pequeño detalle del cuerpo de Rosalía que no habíamos visto hasta ahora.

Hablamos, por supuesto, de su nuevo tatuaje (o al menos nuevo para sus fans), que se ha hecho en las costillas con el nombre de su novio, Rauw Alejandro, y con el que zanja también los rumores de ruptura.

No es la primera vez que un tatuaje de la artista se hace viral, pues no hay más que recordar la curiosidad que había en torno al diseño que luce en el muslo. Su extraña forma que a algunos les recordaba un símbolo fálico, despertó todo tipo de teorías que trataban de averiguar qué representaba (las más recurrentes, que encerraba un significado sexual o que era un cohete).

Fue gracias a una seguidora de la diva y del usuario 'Rosalía News' en Twitter, @realtroyana, por lo que descubrimos su verdadero significado. "Este tatuaje es el primero que se hizo la artista Valie Export, también en el muslo. Y se trata del broche de una liga (fetiche hecho carne)".

El tuit explica que este dibujo critica la 'objetualización' de la mujer en el sistema patriarcal, "reivindicando que es ella misa la que decide exhibir su cuerpo".