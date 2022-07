Bastaron 30 segundos para que se convirtiera en canción del verano. Ahora que acaba de salir al completo no hay quien pueda escapar de este pegadizo hit.

Julia García

"Baby, no me llame'. Que yo estoy ocupá', olvidando tus male'. Ya decidí que esta noche se sale. Con toa' mis motomami', con toda mis gyale'". Seguro que has tarareado más de una y más de dos veces estas frases que Rosalía entonó por primera vez el 13 de julio de las que es imposible despegarse. A la artista catalana le bastaron un par de estrofas y 30 segundos para convertir Despechá en la canción del verano.

Han sido las redes sociales las que han encumbrado este tema que mezcla ritmos de merengue, pop, reguetón y R&B hasta lo más alto, aún cuando ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de escucharlo entero. Los millones de vídeos bailándolo en Instagram y TikTok en todo el mundo –cantantes como Aitana o influencers como María Pombo o María García de Jaime son algunos ejemplos reconocibles– y todos los comentarios de "sácala ya" de los seguidores que pedían tenerla al completo han conseguido que haya sido ahora cuando por fin está disponible en las plataformas digitales.

La cantante avisaba por sorpresa y para alegría de sus fans que salía esta noche en pleno concierto en Bilbao y así ha sido. En cuestión de minutos, y como era de esperar, Despechá pasaba a ser la melodía más reproducida a la espera de que salga el videoclip que, ya advierte, verá la luz muy pronto.

"Hay muchas formas de estar Despechá, en este tema es desde la locura y la libertad, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga. Doy las gracias por haber podido viajar en estos últimos años y haber aprendido de músicas de otros lugares entre ellos RD, donde artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra o Omega me han inspirado y que sin ellos esta canción no existiría", ha dicho Rosalía ahora que por fin es una realidad esta canción que ha aparecido en medio del Motomami Tour con el que ya ha actuado por muchos rincones de España en las últimas semanas.

Los asistentes a los directos de Rosalía ya habían tenido la oportunidad de darlo todo con este tema que promete sonar en todos los chiringuitos, bares y discotecas en las próximas semanas y ahora ya no hay quien no repita en bucle su adherente estribillo.