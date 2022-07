'Despechá', de 'Lao a Lao' o cómo con 30 segundos Rosalía ha creado la canción del verano

Aún no se ha publicado, pero muchos de sus fans han podido escucharla en directo

Noelia Murillo

La gira de Rosalía, 'Motomami World Tour', continúa su curso y, tras hacer parada en Madrid, se dirige a Barcelona para hacer otro doblete en la ciudad condal. Al igual que ha sucedido en el resto de ciudades españolas en las que ha hecho parada, la artista arrasó el WiZink Center de la capital con un despliegue de coreografías y ritmos que van de la bachata al flamenco sin despeinarse. Con unas botas altas en plena ola de calor y sin parar de moverse (¡que ya es decir!) logró que todos aquellos que hicieron cola durante horas a las puertas del recinto se emocionaran como requería la ocasión.

Lo hizo, además de por sus canciones, por la gran expectación que genera. La cantante es experta en demostrar que cada uno de sus conciertos es único y que en cualquier momento puede cantar la canción menos esperada. Por supuesto que caen temas como 'Saoko', tema con el que abre su último trabajo, 'Motomami', publicado el pasado mes de marzo, y también 'Bizcochito', 'La Fama', 'Candy' o la canción que da nombre al álbum.

También ofrece parte del repertorio del disco que le hizo mundialmente famosa, 'El mal querer', como 'Malamente' o 'Pienso en tu mirá'. ¿Versiones? Era evidente, con ritmos que, a pesar de que los escuchamos por primera vez hace casi 20 años (ejemplo de ello es 'Papi Chulo', de Lorna). Sin embargo, algunos de los momentos más esperados vinieron de la mano de cortes de los que ha hecho algún sorprendente adelanto, pero sin sacar la canción de estudio oficialmente.

Uno de ellos es 'Despechá', una canción de la que apenas hemos escuchado unos segundos (a excepción de los asistentes de la gira, que han podido conocer un poco más) y que va camino de convertirse en la canción del verano, si es que no lo ha hecho ya. "Baby, no me llames / que yo estoy ocupá' olvidando tus males. / Ya decidí que esta noche se sale / con todas mis motomamis y todas mis 'yales'", ha cantado la autora de 'Los Ángeles' en esta canción que, presumiblemente, se centra en el despecho.

Lo cierto es que esta canción ha reventado Instagram, donde ya acumula más de 655.000 'likes', que no dejan de crecer conforme van pasando los días. En el vídeo, Rosalía aparece hablando por teléfono fijo para, después, saltar por la cama cantando a viva voz. Ante el unánime "¡SÁCALA YA, por favor!", solo esperamos que próximamente lo haga, para bailar este mambo como se merece. De momento, ya se han pronunciado a favor de esta canción 'influencers' como María Pombo y otras compañeras de profesión como Aitana. ¡Si es que Rosalía, la lía!