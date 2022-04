El bolso 'strass' de María Fernández-Rubíes que hemos encontrado en Mango

Da una oportunidad a tus bolsos de brillos y lentejuelas y consigue un look de fiesta excepcional.

Cecilia Franco

Un look por muy básico que sea puede convertirse en deslumbrante. Eso es lo que María Fernández-Rubíes ha querido demostrar en su última cena con amigas. En ella, pudimos ver a María Pombo desbordar elegancia con un conjunto de punto de Mango, pero también comprobamos la facilidad que tiene María Fernández-Rubíes para brillar con muy poco.

Cuando tenemos prevista una cena o cualquier quedada con amigas en horario nocturno, nos preocupa y mucho el tema del estilismo. Pero realmente todo lo que nuestras 'influencers' han querido demostrarnos en esta y en muchas otras quedadas, es que no hace falta complicarse la vida para dar con la propuesta más adecuada. De hecho, han encontrado en los complementos un gran aliado para poder crear un look de fiesta con jeans o prendas de fondo de armario.

María Pombo apostó por un bolso flúor sobre un 'total look', pero María Fernández-Rubíes quiso ir mucho más allá. En Navidad se animó con los complementos de lentejuelas y, desde ese momento, ha decidido dar una eterna oportunidad a los brillos. Ha sido la propulsora de esta tendencia y, como tal, se ha encargado de encontrar verdaderos tesoros perfectos para adaptar a cualquier idea.

Solo ella consiguió unir un bolso de lentejuelas con un pantalón de estampado geométrico, pero también ha logrado que por fin el mundo 'low cost' diera una oportunidad a los complementos y accesorios más brillantes que parecían ser concebidos únicamente en época navideña.

María Fernández-Rubíes se ha convertido en todo un referente de los accesorios 'strass'. Y, como no podía ser de otra manera, en su última quedada nos sorprendió con un look de noche compuesto por jeans, un clásico top de tirantes y el bolso que hizo que el look deslumbrara, literalmente.

15 bolsos de Zara que te conquistarán esta primavera Ver 15 fotos

-El vaquero con aberturas de Mango de María Fernández-Rubíes es altamente irresistible.

-María Fernández-Rubíes sabe que irás directa a Zara para hacerte con el mini capazo más especial.

Este bolso mini de asa corta y recubierto por cientos de cristales, nos recuerda al diseño de Alexander Wang y es ideal para incluir en un look de fiesta. Un diseño que hemos encontrado en versión 'low cost' en Mango y que, como era de esperar, ya no está disponible ni en tono negro, ni en azul. Habrá que esperar un tiempo a que la firma vuelva a versionar este bolso. Convierte cualquier outfit en una propuesta de fiesta con los bolsitos más originales y deslumbrantes.