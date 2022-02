Tamara Falcó despliega un estilismo pijamero y satinado

La colaboradora ha elegido Zara y Jacquemus

Decía este jueves el conductor de 'El Hormiguero', Pablo Motos, que Tamara Falcó tenía la capacidad de hacer que todos los jueves las revistas de moda se fijaran en sus estilismos para comentarlos y que cada viernes estos fueran tendencia. Lo cierto es que no podemos decir que le falte razón, puesto que no hay ni un solo jueves en que la ropa que lleva defraude o no acabe de encajar en su personalidad y nos gustan tanto sus propuestas que no podemos resistirnos a estudiarlas al detalle.

Primero, porque nos gusta conocer cuáles son las tendencias que, según nuestras 'influencers', están triunfando en un momento concreto del año. Después, porque es interesante conocer cómo la marquesa de Griñón, actualmente rodando su propio docureality, ha evolucionado en cuestiones de estilo y el modo en que muestra lo que le diferencia de los demás a través de la ropa que elige.

Por ese motivo, queremos conocer cuáles son las marcas en las que Tamara confía y que nos pueden hacer muy felices si conseguimos alguna de las tallas, puesto que, cada vez que elige una prenda determinada, no debe pasar mucho tiempo para que esta desaparezca tanto de las tiendas físicas como de la tienda 'online'. No obstante, con este último, de momento, quizá por el momento hay problemas de talla, pero estamos seguras de que ya tienes un estilismo similar.

Porque, ¿quién no tiene pantalones efecto piel? Sin duda es uno de los tejidos más habituales de cualquier fondo de armario y lo es por su comodidad, elasticidad en muchos de los casos, y porque estos pantalones son capaces de elevar cualquier 'look' y convertirlo en único. Tamara, por ejemplo, ha optado por unos efecto 'straight' de corte recto y tiro medio. En cierto modo, son 'flare', ya que tienen volumen en la parte inferior y con ellos puedes parecer más alta.

La tienda de Inditex los tiene también en color blanco, para que puedas optar por un "quita y pon" y elegir los negros en épocas más frías y los blancos, para las más cálidas. Su precio es de 29,95 euros y están solo disponibles en dos tallas en el caso de los negros. No obstante, además de que la tradición de tonalidades apunta a que los tonos más claros deberían protagonizar las propuestas más veraniegas, la colaboradora ha hecho una combinación de ambas.

Para ello, ha elegido una blusa satinada en un azul cielo que nos ha enloquecido y con la que muchas hemos puesto en el mapa a Jacquemus, la firma encargada de crear esta prenda. Es de corte recto, con manga larga y espalda dividida, lo que le aporta mayor fluidez al estilismo. Sin embargo, el detalle principal de esta blusa se encuentra en la parte delantera, ya que utiliza un logo como broche para cerrar levemente la blusa y mostrar, a su vez, la prenda que lleva de bajo. En este caso, Tamara ha optado por un top de idéntica tonalidad para unificar su elección.