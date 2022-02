Tamara Falcó, 'La marquesa', protagonista del nuevo 'reality' de Netflix

Hoy arranca el rodaje de este proyecto que promete definir el retrato más íntimo y cercano de la marquesa de Griñón.

SILVIA VÁZQUEZ

Tamara Falcó no es una 'celebrity' al uso. Capaz de compaginar su título nobiliario con una gran destreza para moverse en los platós de televisión, en los últimos años su estilo de vida ha atraído la atención del gran público casi tanto como su exclusivo vestidor o sus relaciones sentimentales. Que ahora Netflix la haya escogido para protagonizar su próximo proyecto parece un paso lógico en esta trayectoria.

Aún así, el reto de grabar su propio 'reality' es considerable, especialmente cuando la plataforma le ha cedido el testigo justo después del éxito cosechado por 'Soy Georgina' en nuestro país. De hecho, 'Tamara Falcó: La marquesa', que así es como se llamará este nuevo programa, ha comenzado a rodarse este mismo viernes, tan solo una semana después del lanzamiento de los capítulos sobre la vida de Georgina Rodríguez, y, al igual que en estos, su premisa es dejarnos ver cómo es el día a día de la actual marquesa de Griñón.

Para ello la producción nos adentrará en sus aspiraciones profesionales y personales y contará, además, con la participación de su familia, sus amigos y su entorno más cercano. Es decir, podemos esperar que aparezcan Isabel Preysler, Íñigo Onieva y muy probablemente algunos de sus ocho hermanos. Todos ellos nos ayudarán a conocer cómo es en las distancias cortas esta mujer de 40 años que se ha ganado la simpatía de todos a través de la pantalla a base de naturalidad y una personalidad naif con gancho.

Pese a ser famosa desde antes de nacer y haber ocupado las páginas de papel cuché de las revistas en innumerables ocasiones, lo cierto es que no fue hasta su participación en 'MasterChef Celebrity' cuando Tamara se situó en el centro del foco mediático. En el programa no solo se metió en el bolsillo a la audiencia con sus comentarios, sino que además ganó el concurso, abriéndose así las puertas hacia una nueva etapa entre fogones y estudios de televisión.

Como parte del premio, comenzó a estudiar cocina en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu y, tras graduarse, ha publicado su primer libro de cocina, 'Las recetas de casa de mi madre'. Además en este tiempo ha formado parte de varios programas, como ‘Cocina al punto’ o 'El Desafío' y se ha convertido en una de las colaboradoras habituales de 'El Hormiguero'.

Aunque la etiqueta de niña pija todavía le persigue en muchas ocasiones, parece que esto no ha hecho más que aumentar el interés de sus seguidores (ya supera el millón en Instagram) por su estilo de vida. Quizás por eso su romance con Íñigo Onieva fue noticia casi desde la primera cita, sus proyectos laborales son sinónimo de éxito y sus looks acaparan titulares casi a diario. Como el que hoy luce en la promoción de su 'reality', con camisa de puños avolantados y una chaqueta clásica de campo como con las que tantas veces vimos a su padre, el fallecido Carlos Falcó. De él no solo ha heredado su gusto por la vinicultura, sino también el título nobiliario que ahora da nombre al 'reality' de Netflix. ¡Estamos deseando verlo!