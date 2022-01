En las rebajas de Zara Kids descubre la versión 'low cost' de las zapatillas que protagonizan el 'street style' y que Verónica Díaz de JustCoco ya ha combinado.

Cecilia Franco

Instagram no deja de darnos verdaderas alegrías, y con las rebajas esto se multiplica. Nuestras 'influencers favs' saben muy bien que ahora todo lo que buscamos en nuestras tiendas incluye una pequeña etiqueta roja con un precio reducido. Y, por eso mismo, han decidido o adentrarse en el mundo rebajas o rescatar de sus propios armarios prendas y complementos que en la actualidad se encuentran entre los descuentos. Justo lo que ha sucedido con las zapatillas de colores que JustCoco nos descubre, ni más ni menos, en las rebajas de Zara Kids.

Si algo nos está encantando de las rebajas es la cantidad de sorpresas que nos están dando. Y es que a pesar de tener controlados todos los imprescindibles de Zara, es cierto que nuestras 'influencers' han querido dar un paso más al colarse en la sección niños. Lucía Bárcena encontró el pantalón de punto rebajadísimo en Zara Kids y, desde ese momento, no podemos evitar rastrear cada día esta sección infantil llena de verdaderos tesoros 'fashion', entre los que encontramos las zapatillas más 'trendy' del momento.

¿Recuerdas las zapatillas 'tochas' de colores que muchas firmas de lujo lanzaron? Pues Verónica Díaz de JustCoco ha encontrado un diseño inspiracional en Zara Kids de las zapatillas que hoy protagonizan el 'street style' y que todas desearemos tener en el armario, básicamente, porque dan el toque 'street' a los looks básicos y neutros.

La 'influencer' que hace unos días nos mostraba la guía para vestir en tonos claros en invierno, ahora vuelve a poner en práctica esta combinación con un conjunto de punto de Oysho, abrigo tipo chaleco de Zara y las zapatillas protagonistas del look que han llamado nuestra atención, ahora rebajadas a 15,99 €.

10 zapatos imprescindibles de las rebajas de Zara 2022 Ver 10 fotos

-JustCoco tiene el conjunto de lentejuelas con lista de espera y nos revela su 'fashion tip' para dar mayor rentabilidad a los complementos de fiesta.

-JustCoco tiene el conjunto de cuadros que confirma que los clásicos siempre vuelven.

Como hemos dicho anteriormente, este diseño multicolor que nos recuerda mucho a las zapatillas que arrasan en el 'street style', es rescatado de su armario para darnos una idea a la hora de combinar looks relajados, pero también para alertar de un nuevo 'chollazo' que no podemos pasar por alto. Pero no nos despistemos, porque estas zapatillas, en concreto, están a punto de agotarse, aunque la alternativa es encontrar disponible este diseño en otros colores. Déjate conquistar por las rebajas de Zara y Zara Kids.