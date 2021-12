Ya no tenemos excusas para optar por los looks de fiesta más deslumbrantes. La 'influencer' Verónica Díaz de JustCoco ha encontrado el conjunto más espectacular de H&M y nos revela sus trucos para ahorrar con los accesorios de fiesta.

Nuestro calendario de adviento indica ya lo poco que queda para Navidad. Y en Instagram ya se respira un ambiente navideño que, hemos de reconocer, estamos encantadas de la vida. Ahora es mucho más fácil encontrar looks perfectos para las fiestas. Sin embargo, siempre encontramos el mismo problema, y aunque nos encanten las lentejuelas y los complementos más especiales, vemos que no le podemos sacar mayor rentabilidad. Pues bien, en esta vida todo tiene solución y Verónica Díaz de JustCoco con sus descubrimientos ha conseguido que el conjunto de lentejuelas de H&M ya tenga lista de espera.

Llevamos ya un tiempo observando cómo nuestras tiendas 'low cost' se engalanan con lentejuelas. La Navidad es para deslumbrar y el motivo por el que dejamos volar nuestra imaginación con looks extremadamente brillantes. Es época de terciopelo, de vestidos de lentejuelas y de fichar ideas como la que nos lanza JustCoco.

Una de las razones por las que seguramente no te atrevas con las lentejuelas es por no dar con esa combinación idónea o por, simplemente, no querer gastar mucho más en complementos especiales para ese look en concreto. Pues bien, algo que nos encanta de Verónica Díaz es que no solo encuentra conjuntos que son una verdadera sensación, sino que nos da el 'tip' para que este año no renunciemos a nada.

Y es que sí es cierto que los accesorios de fiesta son tan especiales que no les sacamos mucha rentabilidad a lo largo del año, le damos un solo uso y directo a ese fondo de armario que acabamos olvidando.

¿Qué hacer para ser más sostenible y poner nuestro granito de arena? JustCoco nos lanza la idea de compartir los accesorios de fiesta con amigas o familiares, así estrenarás look pero con diferentes complementos y podrás dar un uso mucho más responsable y versátil.

El conjunto de lentejuelas en cuestión que nos muestra para darnos este 'tip' es de H&M, compuesto por blusa 'cropped' y pantalón, y hemos de decir que ya tiene lista de espera. Así que si te has enamorado de su propuesta no esperes más, únete a esa lista de espera y valora el intercambio de accesorios. ¡Todas saldréis ganando!