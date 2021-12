Guía rápida para vestir en tonos claros en invierno, por Verónica Díaz de JustCoco

Aprender a combinar la gama de colores neutros de la paleta es la llave para abrir un sinfín de looks que tienen por denominador común la elegancia.

Julia García

Las primeras reticencias ante apostar por los colores claros en la temporada de frío son frecuentes. Toda la vida habiendo tenido claro que era a la gama de oscuros marrones, verdes, azules junto con el negro o, como mucho el rojo, a la que teníamos que recurrir en otoño-invierno y resulta que nos estábamos dejando un abanico de opciones de lo más interesante por descubrir.

El blanco puede ser igual de genial para cuando las temperaturas bajan, sobre todo si se le sabe sacar el partido que merece. Se puede hacer con el negro, ya que ambos forman ese binomio perfecto al que nunca debemos dudar acudir, o se puede hacer junto a los imbatibles tonos neutros. En este segundo caso el riesgo es mucho mayor, pero merece totalmente la pena correrlo si gracias a él consigues estilismos como el que la influencer Verónica Díaz, alias JustCoco, acaba de lucir en su perfil de Instagram.

"Estos tonos me encantan para vestir en cualquier época del año", ha escrito la andaluz en el pie de foto de este look que, como vas a ver, parece sencillo pero no lo es en absoluto, por eso hemos creído conveniente fijarnos en él con detenimiento para aprender algunas reglas básicas a tener en cuenta cuando queremos vestir en esta paleta de colores.

Empecemos por lo básico. Un pantalón y una chaqueta de punto. El primero es un modelo que, como marca la tendencia, es de silueta flare, lo cual implica que sea de talle alto y un poco más ajustado por arriba para terminar acampanado. Es de la firma Pura Vida Clothes y tiene como particularidad su efecto arrugado que es de lo más interesante, especialmente si lo combinas como ha hecho Verónica con una chaqueta de punto que lleva a su vez un cuello de pelo al estilo de esta de Stradivarius. Y es que es la mezcla de texturas y tejidos la que te garantiza que el resultado del mix en este tipo de tonalidades sea tan bueno.

En esta línea de atreverse a mezclar materiales y distintos grados en una misma escala de colores se incorpora la gabardina, un modelo clásico de Mango al que ha dado la vuelta a los puños para que doblados dejen a la vista un tono más, el blanco nuclear, y genere un poco más de contraste.

Llegados a este punto solo hace falta tener en cuenta que los complementos sean los acertados y en este caso lo son porque la conocida como @modajustcoco en redes ha elegido un sombrero crudo de Lack of colors, un bolso bandolera de Louis Vuitton en tono piedra y unos zuecos de Zara blancos, un trío de ases que ya le conocíamos a la influencer que no puede ser más acertado.