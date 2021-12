Paula Echevarría juega al contraste con el jersey damero de Mango que mejor combina con leggings efecto cuero

Te enamorarás del estampado de moda con la combinación que ha creado Paula Echevarría en su último post de Instagram.

Cecilia Franco

Puede convencerte o no, pero podemos decir que se ha coronado como el estampado más repetido y, precisamente por eso, se ha convertido en la tendencia estrella de la temporada. Y no, no estamos haciendo referencia a esas rayas marineras que se han colado en nuestro armario, sino más bien hablamos de la combinación de cuadros en blanco y negro o, lo que es lo mismo, el estampado damero. ¿Aun no te has animado? Paula Echevarría ha encontrado el diseño de Mango que mejor queda con leggings efecto cuero.

Desde que comenzó la temporada, detectamos que algo estaba cambiando en los armario de nuestras celebrities. De pronto, se pusieron todas de acuerdo en renunciar a los looks neutros para dar vida a los estampados más alegres y excéntricos, hasta convertirse en protagonistas.

Aunque junto a estos estampados, también se han colado clásicos como nos ha mostrado Paula Echevarría. El 'tweed' sigue en nuestras vidas gracias a la chaqueta más solicitada de Uterqüe y junto a este nace su variante más inesperada, el estampado damero.

Hace ya algunos meses que Instagram nos avisó. María García de Jaime encontraba en Mango la chaqueta damera y no pasó mucho más tiempo cuando comenzamos a ver en nuestras tiendas ese mismo estampado en la versión multicolor.

Pues bien, ahora es Paula Echevarría quien confirma la versatilidad de este estampado en la versión jersey de punto, muy similar al que hemos encontrado disponible en tienda. De hecho, vuelve a ser un diseño de Mango (29, 99 €) en blanco y negro, que ha combinado con unos leggings efecto cuero de Calzedonia que no nos pueden gustar más. Además, ha logrado un look 'top' al añadir un abrigo negro de paño de Uterqüe y unas Converse negras y blancas que juegan al contraste. ¿Puede ser más acertado?

Este invierno incluye el estampado damero en todas sus versiones. Si no te has atrevido todavía porque no tienes clara su combinación, haz como Paula Echevarría y opta por ese 'black & white' o, simplemente, asómate a Instagram e inspírate con los looks creados en base al estampado del momento. Así es Instagram, imprevisible pero apasionante.