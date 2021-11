Este invierno arriesgarás con los looks de estilo militar gracias a las propuestas que nos da Paula Echevarría y sus trucos para dar el toque 'chic'.

Cecilia Franco

Sabemos que hay estilos que jamás te pondrías. Pero, como todas ya sabemos, ese jamás no existe, sobre todo después de ver las lecciones que nos dan nuestras celebrities favoritas a través de Instagram. Si nunca te has atrevido con el estilo militar, Paula Echevarría se lanza sin miedo con esta tendencia que arrasa.

Del mundo 'navy' más dulce al militar más cañero. Así es Paula Echevarría, un todoterreno en lo que a moda se refiere. Todo un ejemplo a seguir del arriesgar y acertar, que trata de hacernos olvidar nuestros miedos y de adaptar cualquier estilo a nuestra personalidad.

No es la primera vez que nos sorprende con algo así. Gracias a ella, no solo encontramos los pantalones que sientan como un guante, sino que además nos descubre nuevas tendencias que, aunque no lo creamos, podemos adaptar a nuestra vida. Puede que tu estilo sea relajado, basado en básicos de armario, pero… ¿por qué no arriesgar y romper con la monotonía?

Paula Echevarría y su estilo 'chic' ahora se une a la tendencia cañera militar con un 'lookazo' que podemos definir como espectacular. Si ya nos dejó impresionadas con las botas militares que nos provocaron una necesidad, ahora sube de nivel al combinar las botas más cañeras con un pantalón cargo que sienta de maravilla.

La actriz ha creado un outfit militar con ese toque 'chic' que todas buscamos al combinar unos pantalones cargo (195 €) y jersey con hombreras (150 €) de la firma Space Flamingo con unas botas militares altas de Stradivarius. El corte recto de los pantalones cargo y los enormes bolsillos consiguen suavizarse con ese detalle más sofisticado del cinturón de Gucci.

El look en cuestión es ideal para esos días en los que queremos sentirnos cómodas, pero con un rollo más potente del habitual. Pues bien, todo lo que necesitamos para arrasar con un look militar son unos pantalones cargo del estilo, un jersey militar tan original como el de la actriz, por supuesto, unas botas militares altas y el toque 'chic' de los complementos. ¿Preparada para sorprender con tus cañero looks? Este invierno invierte en botas militares y descubre sus cientos de combinaciones posibles.