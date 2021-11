¿Aún no te has atrevido con el efecto cuero? Paula Echevarría nos anima con unos pantalones de Mango que sientan como un guante y que podrás adaptar a cualquier situación.

Cecilia Franco

Hemos repetido hasta la saciedad que este invierno no podremos vivir sin prendas de cuero. Y a pesar de tener fichados en Asos los jeans que más favorecen, no hemos descuidado todo aquello que nos lanzan nuestras 'it girls' favoritas. Ahora aparece Paula Echevarría para recordarnos que los pantalones efecto cuero son todo lo que necesitamos esta temporada con un diseño de Mango que, avisamos, será nuestra próxima debilidad, porque este 'wide leg' estiliza muchísimo la figura.

Estamos enganchadísimas al Instagram de Paula Echevarría. Sus looks diarios son una fantasía por el buen gusto que tiene, el 'estilazo' innato que desborda y, por todas las novedades y tendencias que descubrimos a través de cada uno de ellos. Así pasó con las botas militares que ya están en nuestra 'wish list' y así pasará con esta nueva propuesta. Pero, en esta ocasión, soñaremos con el 'total look' en cuestión, tal cual.

Porque ya no solo es que encuentre verdaderos tesoros, es que sabe combinarlos como nadie. No hay más que observar su última propuesta. Estábamos ya convencidas de hacernos con prendas de cuero gracias a Amelia Bono pero, de todos modos, creemos que ha llegado el momento de arriesgar gracias a la última propuesta de Paula Echevarría que incluye todas las tendencias de la temporada.

El 'total look' en cuestión pertenece a Mango. Y a través de él nos demuestra que, al fin, ha encontrado los pantalones efecto cuero que sientan como un guante y estilizan las piernas. Un diseño de corte 'wide leg' (39, 99 €) perfecto para combinar con botas o botines. Este pantalón nos encanta porque incluso con un 'taconazo' y una blusa puedes crear un look de noche con el que quedarán alucinados.

Pero, no es el caso. Paula Echevarría ha querido crear un look para el día a día y ha combinado este pantalón con un jersey de rayas (39, 99 €). ¡Atención! De rayas marineras -otra de las tendencias de la temporada- en versión 'black & red'. ¿Puede ser más cañero el look? Ella, además, ha combinado este 'lookazo' con un cinturón negro de hebilla plateada, bolso y un abrigo tipo osito en rojo. ¡Viva la combinación 'black & red' marinera más cañera de la temporada!