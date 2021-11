Paula Echevarría vuelve a los eventos con el mono de invitada más elegante de la temporada

Mangas abullonadas, cintura entallada... este diseño tiene todo lo que buscas para tu próximo look de invitada.

¡Cómo echábamos de menos ver a Paula Echevarría en los eventos! Entre las restricciones de la pandemia y su reciente maternidad, hacía varios meses que la actriz no pisaba un 'photocall' y, por fin, este miércoles ha vuelto a la carga. Y lo ha hecho de la mano de Pantene y por todo lo alto: estrenando un mono hiperllamativo y favorecedor que tiene todas las papeletas para convertirse en el estilismo de invitada que necesitas para tus compromisos de otoño o invierno.

En color burdeos, con 'escotazo' tipo blazer y cintas que ciñen la prenda tanto en las muñecas como en los tobillos, el diseño que ha lucido es una auténtica joya. ¿El punto fuerte? Sin duda, sus mangas con extra de volumen en la zona de los hombros, un detalle que esta temporada se repite sin parar en las colecciones de fiesta e invitadas de nuestras marcas favoritas. La lazada del cinturón que potencia una silueta de 'reloj de arena' pone el broche de oro a la prenda.

La marca que firma esta pieza es Michael Costello, a la que Paula Echevarría ya ha recurrido anteriormente para sus looks de fiesta.

La protagonista de 'Velvet' ha completado el 'outfit' con unos salones de tacón en color nude de Magrit y joyas con mucha personalidad de Tous, como vemos en sus anillos con piedras preciosas o en sus pendientes dorados geométricos.

Mención aparte merece su melena, que ha acaparado todos los flashes al tratarse de la presentación de una nueva gama de cuidados capilares: la Pro-V Miracles de Pantene, marca de la que Paula es imagen desde hace más de una década. En este caso, la estilista María Baras ha sido la encargada de moldear con unas ondas abiertas su cabello castaño, logrando así que sus mechas aporten mucha luz.

En su maquillaje, obra de Miguel Álvarez, destaca el color de la boca a juego con el mono, que pertenece a la barra de labios 'Slim Velvet Radical' en el tono '302 Brown. No way black' de Yves Saint Laurent Beauty. En definitiva: un look para copiar (y disfrutar) esta temporada.