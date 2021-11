Paula Echevarría ha encontrado en Stradivarius tres de las botas clave del otoño

La actriz no ha necesitado rebuscar demasiado para dar con las tendencias en calzado para esta temporada por menos de 50 euros cada una.

Julia García

Si estás buscando en renovar parte de tu calzado pero no sabes muy bien por qué empezar, te recomendamos que te des un paseo virtual por el perfil de Instagram de Paula Echevarría. Sobre todo si lo tuyo son las botas porque, en este caso, vas a salir con una idea muy concreta sobre aquello en lo que debes fijarte.

Ya sabemos que la actriz siempre va a la última en esto de las tendencias y esta vez se ha superado porque nos lo ha puesto verdaderamente fácil para que podamos seguir sus pasos. No hay que rebuscar en absoluto, solo tienes que ver tres de sus últimos outfits para comprobar que en Stradivarius ha encontrado con todo lo que necesita para sobrevivir a la temporada con estilazo. ¡Y sin llegar a los 50 euros ninguna de las opciones!

Botas blancas

Efectivamente el color más neutral de la paleta es el que adoran las reinas del street style esta temporada. Las botas blancas siempre han sido de lo más controvertidas pero en este 2021 han ido ganando terreno hasta coronarse como tendencia definitiva. O las amas, o las odias, y Paula Echevarría lo tiene claro, las adora, por eso son ya varias las veces en las que le hemos visto lucir diferentes modelos, entre ellos este par de Stradivarius.

¿Verdad que quedan genial con un vestido estampado como lo ha lucido la intérprete? Las suyas son de suela tipo track, tienen cremallera lateral, una plantilla técnica que garantiza la mayor comodidad y su precio es de 45,99 euros.

Botas XXL

Otro de los pares que seguro más has visto en las últimas semanas entre las insiders son las conocidas como 'over the knee'. Llamadas así porque están diseñadas para cubrir por encima de la rodilla, llevan años instaladas en nuestro armario aunque esta temporada se presentan en su versión más desenfadada, planas y con la suela gruesa. Al menos así es como la asturiana las ha elegido para combinar con una minifalda de cuero y un jersey en un estilismo ideal para cualquier jornada de invierno.

En el catálogo de la firma del grupo Inditex figuran estas de color negro elegidas por Paula Echevarría que tampoco llegan a los 50 euros y a las que seguro vas a dar tanto uso como ella.

Botas enceradas

La tercera de las elecciones de la que fuera protagonista de 'Velvet' son las botas que más vimos durante el invierno pasado, las enceradas. Esas inspiradas en el mundo de la jardinería que las diferentes firmas crearon modelos de toda clase hasta volverse omnipresentes. En el 2021 todavía seguirán en lo alto y looks como este de Paula Echevarría así lo demuestran.

Si fuiste de las que resististe a la tentación en el pasado pero no estás dispuesta a hacerlo ahora este es el par ante el que Paula Echevarría se ha rendido. Son en tono caqui que es pura versatilidad pero están disponibles también en negro, beige o blanco para que puedas elegir tus favoritas.

¡Menudo despliegue! Aunque también Paula puede presumir de botas militares, tipo cowboy, de tacón ... de modo que ahora te toca a ti elegir tu par para sobrevivir a los meses de frío con los zapatos de moda.