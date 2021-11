Los clásicos siempre vuelven y en Zara ha causado sensación este jersey de rayas marineras que seguro estarás investigando su disponibilidad en tienda física.

Si tuviéramos que definir en clave 'fashion' todo aquello que nos recuerde al mar, a esa brisa marinera y a días inolvidables en familia, tendríamos claro que sería la presencia de las rayas marineras. Es cierto que este estampado es un clásico que verano tras verano nos acompaña en sus diferentes versiones. Vestidos, bikinis, tops, camisetas… Las rayas marineras se cuelan en todos nuestros veranos. Sin embargo, nuestras tiendas 'low cost' favoritas, como ha hecho Zara, no dejan de demostrarnos que las rayas marineras protagonizarán nuestros looks de invierno. No hay más que observar el calentito jersey de Zara que está arrasando en Instagram.

El concepto que teníamos de los jerséis ya no es el mismo. Ahora según Zara los tonos neutros han quedado en un segundo plano frente a los diseños más coloridos que son elegidos por nuestras 'influencers' favoritas. Y es que aunque sabemos que en Zara el jersey de flores está causando sensación, también nos hemos dado cuenta que los clásicos marineros no quieren abandonarnos.

Así lo ha demostrado el gigante de Inditex al conseguir que uno de los diseños más solicitados, junto al azul de pompones que llevó Rocío Osorno, sea el de rayas marineras, el de toda la vida. Sí, precisamente, hablamos del jersey que llevó hace unos días la 'influencer' Melissa Villarreal, muy similar al que está arrasando. Un diseño que hemos visto en repetidas ocasiones a través de Instagram y que aún no nos habíamos detenido a investigar su existencia.

Como ya hemos adelantado, la estrella de la temporada se encuentra en Zara. Desde su lanzamiento, se ha considerado todo un básico de armario perfecto para combinar con jeans en esos días en los que te sientes muy poco inspirada. Ha sido tal la revolución silenciosa de este diseño que, de hecho, está agotado en todas sus versiones. Y decimos esto porque no solo se encuentra el blanco de rayas en azul marino, sino también la versión contraria, es decir, de rayas blancas sobre fondo azul marino.

A pesar de todo, no hay por qué preocuparse ya que, aunque este diseño esté agotado y tengamos que esperar, mientras tanto podemos optar por la opción de Pull & Bear que nos propuso hace un tiempo Mery Turiel, o hacernos con diseños similares de este clásico estampado que tan buenas vibraciones nos transmite.