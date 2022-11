Paula Echevarría, al más puro estilo Grease en Los40 Music Awards

La actriz ha triunfado emulando el look más icónico de Olivia Newton-John en la gala de los premios musicales.

Julia García

En una gala con nombres como Aitana Ocaña, Rosalía, Ana Mena o Chanel Terrero no podíamos pensar que uno looks que más destacaría sobre la alfombra rosa de la noche sería el de… ¡Paula Echevarría!

La asturiana se ha marcado un homenaje sobresaliente a Olivia Newton-Jones en los 40 Music Awards. Completamente de negro, con un mono espectacular de Elisabetta Franchi, la actriz y prescriptora de moda ha actualizado el look del final de la icónica Grease, el que Olivia Newton Jones luce en la inolvidable escena de la feria a ritmo de You're the one that I want.

En este caso, en vez de un mono con escote bardot, el de Paula Echevarría es tipo cut out, gran tendencia de este verano pasado, pero es evidente el parecido razonable entre ambos outfits a simple vista.

También destaca el detalle tipo joya en el escote de la prenda de la diseñadora italiana, una pieza decorativa que hace las veces de unión del top a la altura del pecho. Ambos monos son negros, muy ajustados y la parte de los leggins es de cintura ancha y tobilleros.

Paula Echevarría no lo ha reconocido en su Instagram, pero es imposible no pensar en Newton-Jones al ver su look en el WiZink Center de Madrid. Y más ahora que tenemos tanto en la memoria a la actriz australiana por su desgraciado fallecimiento recientemente.

Para completar su lookazo pop, muy diferente a los que nos tiene acostumbrados —también lo es el contexto, ya que ella suele mostrar sus estilismos de boda o de fin de semana con amigos, no para unos premios de música—, Echevarría ha escogido una blazer con lentejuelas de Alejandro de Miguel que ha lucido sobre los hombros al posar en la alfombra roja.

También está decorado con incrustaciones metálicas el clutch de Yliana Yepez que ha llevado en su mano la artista, un diseño que mantiene el monocromatismo del look en negro, igual que lo hacen los elegantes zapatos de tacón de Roger Vivier que la protagonista de ‘Velvet’ ha elegido para acompañar al mono de Elisabetta Franchi.

Uñas y labios rojos, como Olivia Newton-Jones en la peli también, espectaculares pendientes largos de su exitosa colección cápsula para Primark y peinado suelto efecto mojado son los últimos detalles con los que Paula Echevarría ha puesto la guinda a su look más Grease. Hasta la mismísima Rosalía le ha dedicado un emoji de un corazón rojo al look de Paula en los comentarios de su publicación en Instagram.