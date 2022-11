Rosalía se convierte en la gran triunfadora de LOS40 MUSIC AWARDS 2022

Seguida de David Guetta y Ava Max, la catalana se ha alzado con tres galardones y uno de ellos entregado por Pedro Almodóvar.

Como cada año, la música ha sido el principal protagonista y el hilo conductor de la XVII edición de LOS40 Music Awards. El Wizink Center acogió a los artistas más importantes de nuestro país, así como otros internacionales, para una de las citas musicales más importantes del año. A las 17:00 horas del viernes 4 de noviembre daba comienzo la esperadísima alfombra roja por la que pasaron un gran número de invitados no solo de la industria musical, sino también de la moda, el deporte y la cultura.

A pesar de que Rosalía partía como una de las favoritas y con siete nominaciones y fue la mayor premiada, con tres galardones (Mejor Álbum, Mejor Gira en la categoría España y el Golden Award), los premios estuvieron muy repartidos. En la categoría España, un emocionado Dani Fernández se subía al escenario para recoger el premio al Mejor Artista, tras poner el Wizink en pie con sus mejores canciones. Ana Mena se imponía con el premio a Mejor Canción por 'Musica Ligera' mientras que Marc Seguí ganaba a Mejor Videoclip por '360' y Lola Índigo a Mejor Artista en directo, premio que quiso celebrar con sus bailarines.

En cuánto a las categorías internacional y latina, Ava Max y David Guetta encabezaron el ranking con dos galardones cada uno: Ava Max a Mejor Artista y Mejor Videoclip por 'Maybe you´re the problem'; mientras que David Guetta a Mejor Artista o Productor Dance y Mejor Colaboración por 'Crazy what love can do' con Becky Hill y Ella Henderson.

Por otro lado, Leiva, Manuel Carrasco, Rosalía, Juanes y Pedro Almodóvar recibieron el GOLDEN MUSIC AWARD 2022 por su trayectoria. Premios que fueron entregados por personas muy especiales para cada uno de los artistas y con el que Los 40 quiso darles un reconocimiento especial.

Sin duda, la entrega de todos estos premios (y muchos más) no habría sido igual sin las actuaciones de los artistas favoritos que encabezaban el cartel. Rosalía daba el pistoletazo de salida con 'La Fama', un tema que esta vez cantó sin el artista The Weekend, pero que no fue impedimento para poner el Wizink a bailar. Anitta, David Guetta, Manuel Carrasco, Ava Max, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Tiago PZK, Leiva, Dani Fernández, Chanel, Yungblud, Danny Ocean, Marc Seguí y Leo Rizzi también actuaron durante la noche dejando un pedacito de su talento en el escenario.

Las colaboraciones entre grandes artistas fueron otro de los momentos más especiales de la noche: Lola Índigo compartió escenario con María Becerra, Ana Mena con Abraham Mateo, Aitana con Sangiovanni y Morat con Juanes.

Una de las noches más importantes para el panorama musical de nuestro país ponía fin con una increíble actuación de David Guetta, que estuvo acompañado de Becky Hill para hacer sonar su última y exitosa canción.