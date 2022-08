Adiós a la reina de la laca y la chupa de cuero, Olivia Newton-John

La actriz y cantante ha fallecido a los 73 años, víctima de un cáncer de mama

Hay canciones por las que ni pasa el tiempo ni cambia el gusto, aquellas que se transmiten de generación de generación en generación y han pasado de escucharse desde el reproductor de vinilo hasta el radio cassette, pasando por el disco y el MP3 para, llegados a este punto, volver a su formato original. Es lo que tienen los grandes éxitos, que nunca se agotan. Encontrar con la fórmula ideal para que su frescura se mantenga no es fácil, pero sí existen ciertos parámetros que determinan que seguirá siendo un éxito a pesar del paso de los años. El ritmo y la empatía son dos de ellos.

Por eso mismo, la banda sonora de 'Grease', película que se estrenó hace hoy 44 años, sigue siendo la reina de karaokes y fiestas de fin de curso. No les falta ni lo uno, con canciones como 'Summer Nights' o 'Greased Lightning', ni lo otro, con una historia de amor que a cualquiera nos hubiese gustado vivir en los últimos años de instituto. Y es que, en cualquier momento de nuestra vida nos hemos sentido un poco poco Danny Zuko o Sandy Olsson, motivo suficiente para saber con certeza que la muerte de la actriz Olivia Newton-John nos ha llegado a todos al alma.

Tal y como ha confirmado su esposo, John Easterling, la actriz ha fallecido en California a los 73 años, tras ser víctima del cáncer de mama, que ha ido pasando por su cuerpo desde principios de los años 90 Fue en 2017 cuando la artista reveló que el cáncer que había sufrido por primera vez en 1992 se había extendido a su columna y que tuvo un diagnóstico casi fatal en 2013 que prefirió mantener en secreto a la espera de una notable recuperación. Ahora eso mismo que calló es lo que ha apagado su luz física para llevarla a ser recordada como un mito.

Como es habitual en este tipo de noticias, conviene hacer un repaso de la vida y obra de la polifacética actriz, a pesar de que su rostro siempre estará asociado al del famoso musical de la brillantina. Porque el talento le venía de serie, ya que con 17 años ganó un concurso de talentos de la televisión australiana, país al que se había trasladado su familia cuando tan solo tenía cinco años. Esta victoria le sirvió para trasladarse a Reino Unido, donde un año después grabó su primer sencillo. Poco después, apostó a lo grande y publicó el álbum 'If Not for You', con el título de una famosa canción de Bob Dylan.

De las copias físicas a la música en directo, Oliva fue la elegida para representar a Reino Unido en 1974 en el Festival de Eurovisión, donde encantó con 'Long Live Love', que seguramente se habría convertido en vencedora de no ser por el huracán ABBA y su popular 'Waterloo'. No obstante, aquel paso hacia adelante se convirtió en una gran zancada cuatro años después, cuando se puso en la piel de Sandy para 'Grease'. En este sentido, conviene recordar que la actriz no estaba encantada con el personaje, ya que se sentía mayor para encarnar a una alumna de instituto (entonces, tenía 28 años).

Sin embargo, la insistencia de Travolta por convertirse en su compañero de baile en 'You're The One that I Want' le llevó a aceptar el papel. ¿El resultado? La película más taquillera del año, un insólito aumento en las ventas de chaquetas de cuero y laca por su icónica indumentaria, así como una nominación a un Globo de Oro. No hubo ni habrá nada como aquella historia de muchachas cándidas y machirulos enfundados en cuero, motivo por el que el intento de volver a llevar una historia similar en 'Tal para cual' (1983) resultó frustrado, a pesar de la extraordinaria química entre ambos actores.

El resto de su vida fue una lucha incansable no solo por el éxito profesional, gracias a 'Xanadú' (1980) y al álbum 'Physical' (1981), sino también personal, puesto que pasó por diferentes parejas y enfermedades. A pesar de estar sufriendo, la actriz siempre mantuvo su sonrisa en cada una de las reuniones del equipo de la película e, incluso, no perdía la oportunidad de entonar los famosos temas que se escuchan en su metraje. Sin embargo, en las distancias cortas se mantenía firme en su lucha por la legalización de la marihuana con uso medicinal y paliativo, lo que veía necesario para calmar sus dolores, que le llevaron incluso a verse volviendo a aprender a caminar tras fracturarse la columna debido a la propagación del cáncer.

"Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuya desde el primer momento que te vi y para siempre!¡Tu Danny, tu John!", ha escrito John Travolta en su cuenta oficial de Instagram para despedirse de la que fue su compañera y amiga desde que apenas tenía 23 años. Puede que nunca nos hubiésemos sentido tan identificados con el actor si los años también pasasen por 'Grease'. Por suerte, se mantiene intacta, aunque su luz principal haya perdido casi toda su intensidad.