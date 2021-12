¿Cansada de looks aburridos? Solo necesitarás la chaqueta de Paula Echevarría para descubrir el truco 'fashion' y aprender a elevar cualquier combinación.

Cecilia Franco

En nuestros looks siempre buscamos una prenda que marque la diferencia. Esa que consigue que cualquier look monótono y aburrido se reconvierta automáticamente sin necesidad de darle muchas vueltas. Y es que todas tenemos esos días en los que encontrar una combinación perfecta se vuelve un mundo y tener prendas especiales nos puede facilitar muchísimo la vida. Paula Echevarría lo ha demostrado en su último post de Instagram al crear un sencillo 'total black' y dar con la chaqueta de lana más especial y elegante de la temporada.

Estamos buscando la chaqueta por excelencia que nos salve todos esos looks que no nos convencen al cien por cien. Y pese a que una blazer siempre es nuestro principal recurso, es cierto que en ocasiones queremos ser más originales y deslumbrar con prendas un poco menos vistas y calentitas como la chaqueta de lana que nos descubre Paula Echevarría.

La actriz es todo una experta caza tendencias, pero también en captar verdaderos tesoros 'fashion' que logran dar un giro de 365º a cualquier proposición. Y aunque se ha declarado una completa fan del estilo 'navy', hemos de reconocer que gracias a ella nos hemos animado con él esta temporada y empezado nuestra exhaustiva investigación para dar con prendas del estilo que realcen.

Sin embargo, parece que más allá del mundo 'navy', también encuentra verdaderos tesoros y es que si hace unos días nos descubría en Uterqüe la chaqueta tweed más solicitada, en esta ocasión se prepara para el invierno y no se queda atrás. ¿Preparadas para la temporada de frío? ¡'Winter is coming'!

10 chaquetas joya para ser la invitada de invierno mejor vestida Ver 10 fotos

-Paula Echevarría ha encontrado en Mango los pantalones 'wide leg' efecto cuero que sientan de maravilla.

-Te animarás con el estilo militar gracias a la combinación más 'chic' de Paula Echevarría.

La chaqueta de lana que nos ha robado el corazón pertenece a la firma The Extreme Collection (350 €) y nos fascina por dos razones, el estampado 'jacquard' tipo étnico bicolor combina con absolutamente todo lo que te imagines y, por otro lado, el acabado en pelo eleva este diseño a otro nivel. Simplemente, crea un 'total black' como Paula con un vestido de Primark, botas de Massimo Dutti y con esta chaqueta, no necesitarás más. Conseguirás un look fácil de combinar, especial, versátil y con tanta fuerza que su protagonismo será indiscutible. ¡Todo un básico de armario!