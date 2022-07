¿Quieres sacarle el máximo partido a tu pañuelo favorito? Estas son todas las formas de las que puedes ponértelo

Como top, falda o en la cabeza, son infinitas las maneras en las que puedes lucir esta prenda y estamos seguras de que vas a querer probar todas.

Tamara Conde

Nuestro radar de tendencias está constantemente cambiando según la estación del año y las modas que vamos fichando en el 'street style' y en los perfiles de nuestras 'influencers' favoritas. Esta última temporada hemos podido ver, entre otras cosas, el crochet (en todas sus modalidades), los colores vitamina o estampados de lo más atrevidos y originales.

Pero, sin ninguna duda, una prenda que lleva siendo tendencia varios veranos y de la cuál no nos cansamos, por su versatilidad y por lo ideales que son, son los pañuelos. Probablemente tú ya tienes uno con el que has completado tus mejores looks y aunque son muchos los 'tips' y trucos que hemos visto para ponérnoslo, estas son las mejores y definitivas formas con las que podrás sacarle el mayor partido (y todas ellas muy sencillas).

Como top de palabra de honor

La manera más sencilla y que todas conocemos es esta. Con un pañuelo, que no hace falta que sea demasiado grande, podremos hacer este top en pico y con escote de palabra de honor que arreglará cualquier look. Y combinándolo con unos 'jeans' o una falda veraniega y unos accesorios que resalten nuestro rostro, tendremos el estilismo perfecto.

En la cabeza

El pasado 2021 pudimos ver cómo el pañuelo en la cabeza fue, sin ninguna duda, el accesorio más recurrente del verano y este año, esta tendencia ha vuelto para quedarse. Es una manera divertida y original de adornar nuestros looks, para un día de playa o piscina en los que el pañuelo se convierte en nuestro mejor aliado.

Falda pareo

Con un pañuelo de medidas algo más grandes podemos recrear todo tipo de prendas y sacarle el máximo partido. Empezando por esta falda estilo pareo (que este verano es tendencia total) que, gracias al estampado del pañuelo, conseguiremos un look veraniego y cómodo que podremos lucir en diferentes ocasiones.

Top asimétrico

Jamás hubiésemos pensado que podríamos hacer un top como este con un pañuelo. Con un hombro al aire y de diseño asimétrico, esta idea nos ha encantado para salir a cenar o a tomar algo por la noche. Combinándolo con unos pantalones anchos y nuestras sandalias favoritas, tendremos el look ideal.

Vestido 'halter'

Esta última opción es, además de cómoda y elegante, de las más versátiles. Un vestido anudado al cuello, estilo 'halter', nos valdrá para un evento algo más formal, añadiéndole unos pendientes y unas sandalias de tacón o, por el contrario, para ir a la playa con el bikini debajo y tu capazo de confianza.