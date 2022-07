Encuentra en las rebajas de verano el pantalón estampado de María Pombo que desearás combinar sin parar.

Cecilia Franco

Somos completamente conscientes del cambio que se ha producido en el fondo de armario. Estábamos acostumbradas a tener una amplia cantidad de jeans para combinar con las blusas y tops más atrevidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han cambiado los papeles e 'influencers' como María Pombo así lo han confirmado.

Nuestras expertas en moda han demostrado a lo largo de toda la temporada los cambios que se han ido sucediendo en el mundo de los estampados. Puede que que fueras ya fan de estos diseños tan coloridos, o no, pero lo cierto es que Instagram te ha convencido de una cosa: los pantalones de moda son los estampados más atrevidos.

Todo tuvo sus inicios en el retorno de los diseños retro. María Fernández- Rubíes fue una de las primeras 'influencers' en dejar a un lado los jeans para atreverse con los looks a la inversa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando de pronto las redes sociales se llenaron de estampados en estos diseños. De hecho, María Pombo se atrevió con uno de ellos para salir de la monotonía, repitió con diferentes propuestas estampadas y tuvimos la confirmación.

Ella tuvo claro que los vaqueros esta temporada pasaban a un segundo plano. Y, por supuesto, las camisas, blusas y tops también lo han hecho. Ahora los grandes protagonistas son los pantalones de color, como los que ya reúne el armario de María Pombo.

En una de sus últimas historias de Instagram, ha vuelto a lucir el pantalón que nos tiene completamente enamoradas. Un diseño estampado que gracias a sus tonos pastel se convierte en una opción muy versátil.

Un diseño de la firma Tipi Tent, ahora rebajado, ideal para combinar con toda tu colección de tops de verano. Es más, María Pombo propone combinar este pantalón con un top de crochet en tono beige, como el que ha lucido de la firma Name the Brand.

Pero no es la única opción. En nuestras tiendas 'low cost' puedes encontrar una amplia variedad de pantalones estampados que aportarán toda la alegría a las propuestas de cada día. ¿Todavía no te has atrevido con esta maxi tendencia? Aprovecha las rebajas para hacer tus sueños realidad.