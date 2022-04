El truco de Erea Louro para llevar un pañuelo con estilazo

La estilista nos ha vuelto a conquistar con su último #fashiontip.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Te encantan los pañuelos, te enamoran por su estampado, pero a pesar de que tienes una buena colección en el armario, al final nunca les sacas partido porque nunca sabes cómo integrarlos en tu look. ¿Te suena? Pues a partir de hoy, gracias a la estilista Erea Louro, ese problema 'fashion' será cosa del pasado.

Como ya sabrás a estas alturas, Erea es la reina de los 'tips' sencillos y sorprendentes que logran que nuestros looks suban un nivel. Así, la instagramer nos ha enseñado, entre otras cosas, cómo ajustar un vestido de la manera más favorecedora con una pulsera y una goma, cómo atar bien los cordones de las alpargatas para que no se caigan jamás o la forma más elegante de anudar el cinturón de la gabardina (porque no, no todos los lazos son iguales).

Sin embargo, hoy nos ha enseñado una manera fácil, rápida y súper chic de llevar un pañuelo al cuello con estilazo. ¿Quieres verlo? Pues muy atenta a su vídeo.

Lo cierto es que para combinar los pañuelos solo hace falta un poquito de ayuda como la que nos presta ella en sus publicaciones de Instagram, pero gracias a este trucazo estamos convencidas de que a partir de ahora se van a convertir en uno de nuestros accesorios favoritos.

Como ya te hemos adelantado antes, no es la primera vez que los #fashiontips de la estilista llaman nuestra atención, pues hace solo unas semanas nos dejó boquiabiertas cuando nos enseñó cómo unos pantalones anchos pueden transformarse, casi milagrosamente, en un sexy top de tendencia. Para ello, Erea utilizó unos pantalones fluidos y de cintura elástica, ligeramente plisados y con un toque aterciopelado en color chocolate, aunque pueden servir otros modelos.

Añadiendo un único cordón para asegurarlo por la cintura ("es importante para que no se mueva", explicaba), lo que hizo es colocar la prenda sobre su pecho para después cruzar las perneras por la espalda, obteniendo un top original, con caída, mangas fluidas y laterales abiertos. Alucinante.