Meghan Markle deja claro que el rojo es su color en su vuelta a Reino Unido

La duquesa de Sussex ha viajado junto al príncipe Harry para ofrecer un discurso sobre igualdad de género en el congreso One Young World apenas unos días después de lanzar su podcast.

Julia García

En junio, los actos de celebración del Jubileo de platino de la reina Isabel II llevaron a Meghan Markle hasta Reino Unido para asistir a ellos junto al príncipe Harry dos años después de su salida de Frogmore Cottage. También aprovecharon la visita para celebrar con parte de la familia el primer cumpleaños de Lilibet Diana -la gran ausencia fue la de los duques de Cambridge-, pero no habían vuelto desde entonces.

Esta vez ha sido el One Young World 2022 Summit el que ha llevado al matrimonio de vuelta porque ha sido en Manchester donde ha tenido lugar este congreso en el que ambos han participado. En especial ella, ya que ha sido la exactriz la encargada de pronunciar el discurso inaugural ante los jóvenes de más de 190 países sobre igualdad de género.

"Es muy agradable estar de vuelta en el Reino Unido, y es muy agradable estar de vuelta con todos vosotros en One World", comenzó Meghan Markle su intervención en el congreso de esta organización en la que se involucró como consejera en el 2014 dijo siendo "joven, ambiciosa, abogando por las cosas en las que creía profunda y profundamente". "¿Alguno de ustedes ha tenido esa sensación de llegar a un sitio y pensar '¿Cómo he llegado hasta aquí?'", preguntó a los presentes congregados en The Bridgewater Hall recordando la cumbre de Dublín en la que fue nombrada consejera junto a diferentes líderes y mandatarios. "Es mucho, y en esa cena, había entre 20 y 30 consejeros, y ahí estaba yo, la chica de Suits", dijo provocando las risas del publico.

Después de reflexionar sobre lo mucho que ha cambiado su vida desde entonces, Meghan ha dicho que está "encantada de que mi marido pueda unirse a mí aquí esta vez, para poder ver y presenciar de primera mano mi respeto por esta increíble organización y todo lo que proporciona, así como lo logra”. Además, ha recalcado que, dado que One Young World ha sido una parte integral de su vida antes de conocer a Harry, "volver a encontrarme aquí en el suelo del Reino Unido con él a mi lado, hace que todo parezca un círculo completo", ha asegurado.

Un imponente look en rojo

Para pronunciar este emotivo discurso, Meghan Markle lo ha apostado todo al color que mejor exprime en ocasiones especiales, el rojo. Este fue el tono escogido con un diseño de Safiyaa para pisar una alfombra roja en el Royal Albert Hall de Londres por primera vez tras el anuncio del fin de su condición de royal en el 2020 y ese fue también el que llevó a finales de 2021 cuando apareció con un vestidazo de Carolina Herrera en la Gala Salute To Freedom en Nueva York.

Ahora ha sido una elección en la que solo la pasional tonalidad coincide porque ha sido un conjunto formado por un pantalón recto fluido y una blusa con original cuello a modo de pañuelo de la firma de carácter sostenible Another Tomorrow que ha combinado con zapatos de tacón a juego de Aquazzura para completar el estilismo monocolor.

Unos pendientes de oro que quedaban a la vista gracias a la coleta pulida con raya al medio que ha llevado como peinado han sido los únicos accesorios del look junto con un anillo que podía verde en uno de sus dedos índices a juego.