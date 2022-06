Meghan Markle reaparece, con un look idéntico al de Kate Middleton, en la misa del Jubileo

Siguiendo su línea de estilismos 'total white', Meghan Markle ha asistido al servicio religioso en honor de la reina Isabel II con un abrigo-vestido muy similar al que su cuñada lució unas horas antes en otro acto del Jubileo de Platino.

SILVIA VÁZQUEZ

Su llegada era, quizás, la más esperada y no ha defraudado. Meghan Markle ha aparecido, blanca, radiante y junto al príncipe Harry, en la catedral de Saint Paul para asistir a la misa que se ha ofrecido en honor a la reina Isabel II en el marco de las celebraciones de su Jubileo de Platino, es decir, sus 70 años de reinado.

Mientras que en el desfile militar Trooping the colour del día anterior la pareja se mantuvo en un discreto segundo plano y no subió al posado del balcón de Buckingham Palace como corresponde a su nueva posición dentro de la familia real británica, este viernes Meghan y Harry han acaparado todos los flashes durante su entrada a la catedral. No es de extrañar: esta ha sido su primera aparición oficial junto a los Windsor después del llamado 'Megxit' y de que se hicieran públicas todas las tensiones familiares en la famosa entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey en televisión.

Allí han ocupado un asiento en las filas posteriores junto a otros miembros de la realeza como Eugenia de York y su marido, Jack Brooksbank. Mientras tanto, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles y el príncipe William y Kate Middleton, próximos reyes de Reino Unido, tenían reservado su sitio en la primera fila, especialmente ante la ausencia de Isabel II en el evento.

Entrando ya en cuestiones de moda, la exduquesa de Sussex ha continuado con su repertorio de looks 'total white', el estilo al que últimamente recurre para sus apariciones públicas. Esta vez ha apostado por un abrigo-vestido blanco, tal como Kate Middleton había hecho solo unas horas antes en el mencionado desfile militar, lo que ha dado lugar a una nueva coincidencia de estilo entre ambas cuñadas.

El conjunto al completo de Meghan Markle está firmado por Dior. Bajo la gabardina larga lleva una falda en lana y seda y una camisa de organza, todo ello de la colección Alta Costura de Maria Grazia Chiuri para la primavera-verano 2022. El sombrero (diseñado por Stephen Jones), los guantes y los zapatos, también de Dior, redondean el estilismo con el mismo tono. Como joyas, destaca su brazalete de oro de Cartier y sus pendientes de oro blanco de Birks.

El matrimonio no ha llevado a sus hijos al servicio religioso; de hecho, ningún bisnieto de la reina ha asistido. Esa es otra de las imágenes más esperadas de esta visita a Londres, ya que es la primera vez que la pequeña Lilibet Diana coincidirá con Isabel II, justo a tiempo para su primer cumpleaños, que tendrá lugar este sábado 4 de junio.