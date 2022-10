El look 'Barbie' de Shakira que desata la locura

Si tu color favorito es el rosa o amas el mundo 'Barbie', caerás rendida al 'lookazo' que se ha marcado Shakira.

Irene Díaz

El rosa es uno de los colores tendencia de la temporada. Aunque se trata de un color amado u odiado a partes iguales, en esta ocasión se ha colado de lleno entre las propuestas de otoño y no hemos encontrado escapatoria. Este llamativo color que tanto nos recuerda a la muñeca 'Barbie' de la infancia, a pesar de pillarnos por sorpresa, no ha tardado en conquistar a las expertas. De hecho, ha sido la misma Shakira la que se ha atrevido con un look 'Barbie' que nos ha dejado sin palabras.

Ya es conocido el poder del 'street style' o el poder dominante que puede llegar a tener una tendencia entre las expertas. De hecho, puede que en algún momento de tu vida te hayas planteado llevar una prenda u otra, solo porque predominaba en el mundo de las tendencias, hasta finalmente caer en ellas. Son muchas las tendencias que sobrevuelan el otoño, pero hay una en concreto que ha sorprendido a algunos y que ha hecho muy felices a las amantes del mundo de los tonos más dulces. Y es que con el último look de Shakira podemos gritar alto y claro que el rosa no podrá faltar en tu armario.

La cantante, tras su sonada ruptura con Gerard Piqué, se ha dejado ver en contadas ocasiones. Pero, en todas ellas, ha tenido fuerte presencia sus 'lookazos' de temporada.

Hace unos meses, Shakira nos dejaba claro cuáles iban a ser las sneakers que reinarían el 'street style'. Toda nuestra atención fue dirigida a una de sus últimas propuestas en calzado. El modelo Run Star Motion Paltform de la firma Converse y su diseño de carácter atrevido de suela gruesa, no tardó en colarse en los armarios de las apasionadas de Converse.

Shakira y Piqué a su llegada al aeropuerto de Barcelona Ver 5 fotos

-Shakira en Instagram: "Nunca dije nada, pero me dolía".

-Jennifer Lopez confiesa que compartir escenario con Shakira en la Superbowl "fue la peor idea del mundo".

Sin embargo, ahora ha querido poner el foco en su look y en confirmar la tendencia que va a dominar el momento. La cantante que ha viajado hasta Valencia para animar a su hijo en el Campeonato de España de Beisbol Sub-11, se ha animado a crear un look 'Barbie' protagonizado por una camiseta básica de algodón rosa, un bucket hat rosa y unas gafas de sol en tono rosa. Un look muy llamativo que ha combinado con un pantalón de tipo chándal en negro y bolso blanco cruzado. Una idea que confirma el protagonismo del rosa y que desata la locura entre las amantes del rosa. ¿Es tu color favorito? ¡Estás de suerte!