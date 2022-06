Jennifer Lopez confiesa que compartir escenario con Shakira en la Superbowl "fue la peor idea del mundo"

A pesar del éxito rotundo, en el documental Halftime que acaba de estrenar Netflix, JLO recoge sus impresiones a los momentos previos a su mediática actuación con la colombiana en el 2020.

Julia García

Shakira no para de copar titulares últimamente. Su separación de Gerard Piqué y el accidente de su padre han hecho que su nombre esté en boca de todos los cronistas sociales estos últimos días y cuando parecía que la tempestad dejaba paso a la calma, vuelve a ser noticia involuntariamente. ¿Por qué? Por la confesión de Jennifer López en su documental que está a punto de estrenarse, Halftime.

La película documental en la que JLo repasa sus 30 años en los escenarios fue estrenada esta semana en el festival de cine de Tribeca, en Nueva, donde la artista del Bronx brilló con un vestido con transparencias de Tom Ford. La producción se detiene especialmente en la actuación de Lopez y Shakira en el descanso de la SuperBowl del año 2020, el último gran evento mundial prepandemia que vivimos.

Por si no lo recuerdas, la actuación de las dos estrellas latinas fue muy aplaudida. Contó incluso con la aparición sorpresa de Emme, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, y los cantantes J Balvin y Bad Bunny. El show fue lo que se esperaba: una fiesta latina total en Miami. Sin embargo, en el citado documental, JLo ha sorprendido confesando que en su opinión no fue una buena idea que ambas compartieran escenario. "Fue la peor idea del mundo", dice en Halftime.

No es lo que puedes pensar en un primer momento esta declaración de Jennifer Lopez. No se refiere a una mala relación con Shakira ni nada por el estilo, sino a un tema estrictamente musical, del show. "Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco", se queja la cantante y actriz en el documental. En opinión de Lopez, si esto es ya poco tiempo para una sola estrella, es insuficiente para que dos artistas de su talla y la de Shakira compartan Halftime Show de la Superbowl. "Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile. Esta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en la Super Bowl", concluye.

Teniendo en cuenta lo bien que salió el show conjunto de Shakira y JLo en Miami, no podemos imaginarnos lo que hubiera sido de haberle gustado de verdad la distribución del tiempo en el escenario y el formato a Jennifer Lopez. No se cumplen tres décadas al máximo nivel en tantas disciplinas artísticas si no se tiene un nivel de exigencia tan alto, y la artista de origen puertorriqueño lo tiene. Ya lo ha demostrado en muchísimas ocasiones.