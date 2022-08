Lazos XL, el detalle con el que las invitadas más elegantes marcan la diferencia en 2022

Después de triunfar sobre las pasarelas gracias a las firmas de lujo, los lazos se han instalado en infinidad de diseños de invitadas. Mira algunos de nuestros favoritos.

SILVIA VÁZQUEZ

Ni cursis ni infantiles: esta temporada los lazos son el detalle más buscado entre las invitadas que no quieren ser como las demás. Y es que, después de una época demasiado larga en la que han escaseado las bodas, graduaciones, bautizos y demás celebraciones, este 2022 nos ha permitido, por fin, retomar el calendario social y, con él, las pertinentes tendencias para invitadas que tanto habíamos echado en falta durante la pandemia.

En este contexto, cabe destacar que los códigos de vestimenta se han relajado más que nunca, lo que ha dado lugar a una amalgama de tendencias eclécticas y aptas para estas fechas señaladas. De esta forma, se llevan desde los vestidos más sobrios y sencillos (algo que en muchas ocasiones es además sinónimo de 'low cost') hasta opciones superatrevidas entre las que destacan los volúmenes en formato 'oversize', como los maxilazos.

Looks de invitada con lazos XL, el detalle más elegante Ver 7 fotos

Las pasarelas llevan varias temporadas anunciándolo mediante looks, elegantes y fiesteros, que hemos visto en los desfiles de firmas como Carolina Herrera o Giambattista Valli; y muchas de nuestras marcas de invitada de referencia (como Redondo Brand, Asos, Sophie et Voilà e, incluso, Zara) no han tardado en cogerle el testigo e incluir los lazos en todo tipo de vestidos y tops pensados para las ocasiones especiales.

Ya sea en los tirantes, a la altura de la cadera o rematando un escote en la espalda, los lazos de tamaño XL campan a sus anchas por los looks de invitada que han levantado suspiros en Instagram y en las alfombras rojas. Por mencionar un par de ejemplos recientes e inspiradores, cabe recordar que la 'influencer' Marta Lozano brilló con un vestido rosa con maxilazo obra del diseñador Diego Estrada para la boda de su amiga y compañera de profesión Teresa Andrés Gonzalvo; y, en la 'red carpet', Diane Kruger nos dejó sin palabras durante la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Cannes 2022 con su vestidazo con lazo XXL de la casa Ami Paris.

- Estas son las marcas españolas que te harán triunfar con tu look de invitada

- Estos son los mejores zapatos para ser la invitada perfecta este 2022

Un último apunte: en algunos diseños los lazos son de quita y pon, lo cual multiplica las posibilidades a la hora de crear 'lookazos' y hace que cada prenda sea mucho más versátil. ¡Nos encanta la idea!