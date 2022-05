La boda de Marta Lozano ha dejado algunos de los mejores looks de invitada de la temporada. Colores vibrantes, escotes traseros... mira las tendencias.

Clara Hernández

Largos, alguno corto y, por lo general, sencillos pero recorridos por colores vibrantes y firmados por diseñadores españoles. Así han sido los looks de invitada que nos han fascinado este fin de semana, muchos de los cuales tienes que ver con la boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi, en Javea (Alicante), la cual nos ha dejado cientos de ideas inspiradoras para nuestros próximos eventos. Ojo a los escotes traseros: son uno de los grandes atractivos de la temporada.

1. Teresa Andrés Gonzalvo: el dos piezas más elegante

Teresa Andrés Gonzalvo vistió uno de los looks más aplaudidos en la boda de Marta Lozano, su mejor amiga, y una opción perfecta si quieres salirte del clásico vestido con un dos piezas. Sencilla pero soberbia, optó por un estilismo de elegancia arquitectónica protagonizado por una falda larga satinada con un original drapeado en forma de flor en color marfil firmada por Diego Estrada.

Un top asimétrico con un solo tirante en negro, unas sandalias joya y un precioso choker de Joyas Sardinero fueron suficientes para atrapar miradas. Nos encantó.

2. María Pombo: el amarillo sí es para las bodas

El vestido amarillo de María Pombo para asistir al enlace de los anteriores, del cual ya te hemos hablado, es otro de nuestros favoritos. La instagrammer se mostró dispuesta a romper cualquier tipo de superstición sobre este color enfundándose en un modelo del diseñador español Jorge Acuña que sigue una de las tendencias que más hemos visto en Cannes: el escote trasero (el suyo era en forma de uve). Por lo demás, nos ha encantado la sencillez de este modelo que con un plisado en la falda logra un resultado lleno de sofisticación y movimiento.

María Pombo demostró, además, que unas sandalias de plataforma en color plata quedan bien con todo.

3. Natalia Coll: el patrón perfecto

La instagrammer Natalia Coll fue otra de las asistentes a la boda de Marta Lozano que nos fascinó con sencillez, uno de los colores más perseguidos de la primavera (el lila) en versión satinada y un original patrón asimétrico que dejaba por uno de los laterales un mini 'crop top' a la vista, firmado por Luis Berrendero. Una gran abertura en la falda que dejaba a la vista las sandalias de tacón de plataforma con tiras finas en color nude, pendientes joya en color lila y un peinado de coleta de caballo (uno de los más repetidos en la jornada) lograron este look de 10.

4. Laura Escanes: de naranja vitamina

El naranja vitamina es uno de los colores más deseados y que más veremos este verano. También en la boda de Marta Lozano, donde acudió junto a su marido, Risto Mejide, Laura Escanes lo confirmó con un vestido ligero, fresco, satinado, con abertura en la falda y en un único color: un naranja intenso, a juego con unas sandalias de tacón alto y las uñas del momento. Un bolso de plumas en color fucsia, para obtener un efecto 'colour block', pendientes de aro y un moño pulido fueron el resto de elementos de este look estival y efectivo.

Con cuello halter, de nuevo es el escote trasero uno de los detalles más bonitos de esta opción, también sencilla, escogida por la influencer. La firma Avellaneda.

Por cierto, no fue el único vestido que lució Laura, que antes se había paseado con otra opción, también larga y con tirantes, de Name the Brand, la firma de María Pombo.

5. Marta Pombo: la opción para todos los cuerpos

Marta Pombo, hermana de María Pombo, lució embarazo con un vestido 'wrapped' capaz de adaptarse a cualquier cuerpo gracias a su forma envolvente que se ceñía con un cinturón a juego. En color fucsia, con mangas abullonadas, escote en pico y falda terminada en un gran volante asimétrico, fue para algunos la más elegante del día. Unos grandes pendientes con forma de flor y bolso multicolor elevaron este diseño de Mioh.

6. Laura Matamoros: flúor

También Redondo Brand fue la firma escogida por Laura Matamoros en la fiesta de Marta Lozano y Lorenzo Remohi. Con mangas asimétricas y tela jacquard en un poderoso verde lima satinado, su vestido mostraban un drapeado en la cintura que estilizaba el conjunto con un resultado muy favorecedor. Sandalias altas negras y bolso y labios en tono berenjena fueron el resto de claves del estilismo.

7. Carla Hinojosa: transparencias

Carla Hinojosa, deslumbrante, fue la encargada de trasladar algunas de las tendencias más deseadas en las alfombras rojas a la boda de Marta Lozano. Las transparencias en este vestido verde recorrido por brillantes de cuello halter de Claro Couture, acompañado de joyas de Brillant, fueron algunos de los elementos más atrevidos pero sofisticados de la muestra que permitieron a la barcelonesa lucir tipazo.

¿Buscas más inspiración?

Mira la vibrante alfombra roja de la gala amfAR que se celebró en Cannes y que rebasó en 'cut outs' y riesgo a la alfombra del propio festival cinematográfico.