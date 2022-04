El 'made in Spain' está cada vez más presente en el panorama de la moda y recurrir a estas firmas para un evento importante, es un acierto seguro.

Tamara Conde

La temporada de eventos ha vuelto, y más fuerte que nunca. Tras dos largos años en los que no hemos podido disfrutar de ellos como es debido, e incluso muchos han tenido que posponerse, ahora nos merecemos más que nunca celebrar por todo lo alto que han regresado, y esperemos que para quedarse. Y qué mejor ocasión que esta para lucir nuestras mejores galas que ya habrán cogido polvo en el armario. Y si eres de esas que deja todo para el último momento, y no tienes qué ponerte para el próximo evento que está a la vuelta de la esquina, te dejamos una selección de las mejores marcas españolas para looks de invitada para cualquier ocasión.

Muchas veces nos empeñamos en buscar algo original, recurrir a colores llamativos, diseño asimétricos o simplemente un vestido o conjunto que se salga un poco de la norma para destacar entre el resto e ir como una auténtica reina a este tipo de eventos, en los que tanto nos gusta disfrutar. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, acabamos optando por opciones más básicas, que podemos ver repetidamente en los escaparates o incluso recurriendo al armario de esa amiga a la que le 'robamos' prendas continuamente.

Con las marcas 'made in spain' que te proponemos, eso no te va a pasar, pues todas ellas cuentan con un amplísimo catálogo con numerosas opciones. Desde vestidos, tops, faldas, pantalones, no importa lo que estés buscando o si no lo sabes exactamente, vas a encontrarlo seguro y, además, disfrutarás de la calidad de estas prendas que las firmas aseguran. Una auténtica joya para incorporar a tu armario, que además de ser una inversión, es darle un voto de confianza a marcas, que por el hecho de tener una producción nacional, necesitan un empujón (que todos necesitamos a veces) para arrancar.

En nuestra selección encontrarás desde firmas españolas que ya tienen una larga trayectoria como The Are, de la diseñadora Rocío Botella, quien con 23 años creó la marca, o Laagam, la enseña de Inés Arroyo fundada en Barcelona, y que ofrecen un aire más juvenil, 'looks' más desenfadados aunque atrevidos. También opciones como Boüret o Bruna, marcas que apuestan por diseños más sofisticados, pero elegantes. Pero lo que tienen en común todas ellas es que consiguen presentar colecciones maravillosas que siguen las tendencias que todas buscamos, pero sin dejar de lado los detalles especiales que les caracterizan.