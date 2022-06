El conjunto de punto ideal para viajar lo tiene María Pombo

Este es el conjunto de punto máxima tendencia ideal para viajar esta temporada.

Cecilia Franco

Reconocemos que desde que probamos las prendas de punto como opción para el día a día, nuestro concepto ha cambiado. Ahora no entendemos cómo hemos podido vivir tanto tiempo sin reconocer el valor de estos diseños y cómo no habíamos incorporado estas opciones a nuestro armario diario. Eso es lo que no hemos podido evitar pensar al ver el conjunto de punto de María Pombo ideal para viajar cómoda y estilosa.

Ahora que se acerca poco a poco el verano y con ella la temporada de vacaciones, sentimos la necesidad de hacer alguna que otra escapadita para que la espera no se haga eterna. Algo que no ha tardado en hacer María Pombo. La 'influencer' no solo es una completa inspiración a la hora de encontrar el vestido más espectacular de invitada, sino también a la hora de crear un look 'comfy' para viajar.

Ha demostrado ser una auténtica experta a la hora de crear looks 'comfy'. Puede que tenga relación con la experiencia que tiene al viajar tanto, pero lo que está claro es que sabe muy bien encontrar propuestas cómodas pero que, a la vez, revolucionan las redes. ¿Cómo un conjunto de punto puede provocar estas reacciones? Muy sencillo, porque encuentra diseños que contienen un porcentaje alto de las tendencias del momento.

De hecho, eso mismo es lo que ha sucedido con el conjunto que mostró a través de las historias de Instagram. No podemos dejar de pensar en él y en la cantidad de combinaciones que podríamos hacer. Ha llegado a convencer hasta las más indecisas con este diseño por su comodidad, versatilidad y, sobre todo, los looks tan suaves y relajados que podemos conseguir con esta propuesta.

El conjunto en cuestión lo puedes encontrar en Springfield, concretamente en la colección High Spirits. Un diseño, compuesto por un polo y pantalón, que además de ser comodísimo incluye varías tendencias del momento. Queremos destacar dos, por un lado la presencia del estampado 'tie dye', uno de los estampados que viene pisando fuerte hasta en moda baño, y por otro lado, la mezcla en tonos pastel.

Disfruta de tus próximos viajes con el conjunto más estiloso del momento. ¿Todavía no tienes en tu armario un conjunto 'comfy'? Pues es justo el momento para atreverte con el diseño de María o con opciones más neutras como las que nos propone Oysho.