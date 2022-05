'Tie dye' y con escote 'cut out', así es el vestido que ha conquistado a las 'influencers' y tiene todo para convertirse en el diseño del verano.

Cecilia Franco

Creemos que ya hemos dado con el vestido del verano. Con la llegada de las buenas temperaturas, son muchas las 'influencers' que han decidido adelantar el calendario y estrenar los diseños que traspasarán la pantalla. En uno de sus últimos viajes, hemos podido ver ya un adelanto de lo que llegará a ser el diseño estrella de la temporada. Y es que si María Pombo y María Fernández-Rubíes coinciden, está claro que estamos ante uno de los vestidos más deseados.

Ya sabemos todas la repercusión que tiene cuando varias 'influencers' apuestan por un mismo diseño. Podemos decir que, desde ese momento, se convierte en la joya de la corona de la temporada o, al menos, eso es lo que sucede con todo lo que reflejan las redes de María Pombo.

La 'influencer' se ha convertido en un auténtico icono de estilo que logra convertir en oro todo lo que toca. Y aunque es una auténtica experta en captar tendencias y descubrirnos a su vez las prendas de crochet que van a arrasar, también sabe muy bien que no podemos esperar más tiempo para conseguir el vestido de la temporada.

De hecho, ya ha adelantado que el kaftán será el nuevo pareo, pero también que el vestido más deseado no será ni de estilo ibicenco ni de crochet. Tan solo hay que colarse en uno de sus últimos post para descubrir de primera mano el vestido que acaparará todas las miradas. ¿Cómo estamos tan seguras? Porque no solo ha estrenado María Pombo este vestido, en la misma imagen María Fernández-Rubíes luce el mismo diseño. Y sí, el 'cut out' y el 'tie dye' están muy presentes.

Este vestido pertenece a la colección Gilda de Name the Brand, firma fundada por María Pombo. Un diseño largo multicolor con un sutil 'tie dye' y un escote realmente favorecedor. Este diseño destaca por su detalle 'cut out', la tendencia que une a la reina con las 'influencers', y por su espectacular abertura en la espalda. Pero sobre todo por lo bien que sienta y lo fresquito que es gracias a su tejido en gasa.

10 vestidos 'cut out', la tendencia que une a la reina con las 'influencers' Ver 10 fotos

- María Pombo ya ha estrenado el bikini que mejor sienta y desearás lucir en tu primer 'chapuzón'.

- María Pombo se atreve con el pantalón estampado damero y crea una combinación 'top'.

Nuestras 'influencers' han avisado y nosotras tomamos nota. Hazte con el vestido 'influencer' más favorecedor y en tendencia del verano.