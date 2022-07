Encuentra la excusa perfecta para hacerte con el conjunto de invitada de María García de Jaime

Los eventos de verano necesitan de conjuntos florales fresquitos, alegres y repletos de energía positiva.

Las invitadas de temporada están dando una verdadera lección de estilo. Han demostrado que para nada debe ser una selección rebuscada y que, por supuesto, es mucho más básico de lo que pensamos. De hecho, María García de Jaime ha encontrado el conjunto que te convertirá en la invitada más acertada.

Llevas meses buscando el outfit para el evento del año. Has buscando entre las novedades de nuestras tiendas 'low cost', has esperado a la llegada de las rebajas para tratar de fichar algún tesoro, pero no has dado con el diseño que justo tienes en mente.

Puede que a simple vista seleccionar un look de invitada adecuado para la ocasión parezca complicado. Pero es más fácil de lo que parece. Desde la pasada temporada, venimos observando una tendencia puntera entre los dos piezas. Aunque ya todas conocemos de sobra la fuerza de los vestidos entre las ideas de invitada, lo cierto es que los dos piezas o conjuntos han alcanzado su máximo esplendor.

Comenzamos la temporada primaveral con los dos trajes de chaqueta y pantalón, pasamos por los 'total looks', hasta llegar a la idea estival que nos lanza María García de Jaime.

La 'influencer' que hace unos días estrenaba la blusa fluida atemporal de rebajas, aprovecha uno de sus últimos eventos para dejar a un lado los looks diarios y provocarnos deseo con esta idea de invitada. De hecho, es que tengas o no un evento o boda, estarás deseando encontrar la excusa perfecta para hacerte con este dos piezas tan favorecedor y romántico.

El look en cuestión pertenece a la firma Barey Collection. El look puede parecer un vestido, pero la verdad es que la fusión está tan bien hecha que alucinarás con el resultado que podrás conseguir. Un dos piezas compuesto por blusa (100 €) y falda midi (100 €) de estampado floral, perfecto para combinar de muchas formas y estilos posibles.

Las invitadas de temporada van a caer rendidas a los estampados florales y a los diseños más rústicos. Por ello, esta propuesta repleta de recuerdos será la mejor elección para uno de los días más especiales del año.