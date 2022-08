Este verano no te quedes sin lucir un caftán tan bonito como el que propone Vicky Martín Berrocal.

Cecilia Franco

Estamos convencidas, no hay caftán que se nos resista. Nuestras expertas en moda han mostrado año tras año su pasión por esta prenda y toda la magia que puede aportar al verano. Por eso, en la recta final de la temporada estival han querido recordar que, por supuesto, necesitamos lucir un caftán en los días playeros que nos quedan, y así lo ha confirmado Vicky Martín Berrocal.

El armario de la diseñadora se ha convertido en un auténtico referente. Pero hemos de reconocer que desde que arrancó el verano, las necesidades que ha creado en torno a ciertas tendencias y novedades, han ido aumentando con el paso del tiempo. La experta en propuestas de invitada dejó a un lado estas para centrarse en looks playeros de temporada. Y es que, definitivamente, necesitábamos muchas ideas para llenar nuestra maleta con ideas claras y directas y sin muchos 'por si acasos' que nos confundieran.

Los 'por si acasos' ya no están de moda. Sin embargo, los looks acierto seguro como los que nos muestra Vicky Martín Berrocal están marcando la temporada y están provocando una larga listas de ideas que no pueden faltar en nuestras últimas adquisiciones del verano.

Ahora directamente desde sus vacaciones en Punta Umbría ha provocado verdadera revolución con el vestido 'cut out' que podemos encontrar en el remate final de las rebajas de Zara. Pero no ha sido, por supuesto, la única prenda que va directa a nuestra lista de deseos. De hecho, si Amelia Bono ya advirtió que este verano no podría faltar un caftán, Vicky Martín Berrocal quiere seguir recordando que, efectivamente, es la prenda que está protagonizando los días de playa.

Los caftanes que querrás llevar las 24/7 Ver 7 fotos

La diseñadora en su último post nos descubre el caftán color tierra que desearás combinar con sandalias planas o con cuñas y con un bonito capazo. Un diseño fresquito de tipo lino, que destaca por su corte fluido y su versatilidad a la hora de combinar con toda la colección de sandalias.

-Vicky Martín Berrocal tiene el vestido cut out definitivo y sí, es de Zara.

-Tu maleta necesita un vestido todoterreno como este de Mango, palabra de Vicky Martín Berrocal.

Pero… ¿dónde lo podemos encontrar? Pues lo cierto es que se trata de un diseño que la diseñadora ha adquirido en una tienda local de Portugal. Pero puede servir como punto de inspiración para encontrar diseños similares en nuestras tiendas favoritas. ¿Ya has caído en las redes del caftán? ¡Nosotras sí!