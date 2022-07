Este verano no olvides incluir en tu equipaje un vestido de punto perfecto para todos tus planes.

Cecilia Franco

Nos empeñamos en pensar looks elaborados, en superar cada día nuestro armario y no dejar de innovar en nuestras propuestas. Sin embargo, si algo debemos recordar cada cierto tiempo es que, ese empeño por querer innovar, no tiene que ser cumplido estrictamente, ni siquiera cuando preparamos el equipaje para ir de vacaciones. De hecho, Vicky Martín Berrocal ha enamorado a Instagram con el vestido negro de punto más sencillo que deseará nuestra maleta.

Cuando nos vamos de viaje, siempre tratamos de meter en la maleta una amplia variedad de ideas, muchos 'por si acasos' y, también, looks un poco más elaborados. Porque nos gusta ser previsoras y tener todo bajo control.

En nuestra maleta caben looks de lo más variados. Para pasear, para una cena bajo la luz de la luna, para un evento… un viaje está repleto de planes que requieren de muchas propuestas estilísticas diferentes. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que por mucho que nuestra cabeza piense más de la cuenta, lo cierto es que ni tendencias ni ideas locas, todo está en el minimalismo y el fondo de armario.

Nuestro equipaje puede incluir algún que otro vestido estampado, tops complicados y alguna que otra tendencia atrevida. Pero un vestido 'total black' es un básico infalible que se adaptará a todo lo que nos propongamos y se convertirá en el todo acierto. Estos diseños, junto a los vestidos blancos, son los básicos que salvarán cualquier plan y así lo ha recordado Vicky Martín Berrocal.

La diseñadora e 'influencer' es todo un referente del mundo de la moda. Y si ha conseguido que para el evento del año apostemos por el tono más dulce de la temporada, para salir a cenar este verano ha encontrado la solución. Realmente, no es algo nuevo, pero merece la pena ser recordado de vez en cuando. ¿No sabes qué ponerte para inaugurar las vacaciones en un restaurante? Pues muy sencillo, Vicky Martín Berrocal nos recuerda la fuerza que podemos encontrar en los vestidos 'black' de punto o, la versión 'little black dress'.

Cualquiera de estas opciones serán acertadas. Por eso, nosotras proponemos este diseño de punto de Mango, por tan solo 19,99 €. Un diseño similar al de Vicky, disponible también en rojo, en el que encontrarás la solución al 'no se qué ponerme' y en el que redescubrirás el poder del 'total black' de punto más elegante y cómodo.