Zara tiene el vestido estampado más bonito del verano y que mejor escote hace

Sus mangas caídas al hombro con estampado de cerezas, además de sentar como un guante, es el favorito de las francesas.

IRATXE PLAZA

Los vestidos son una de las piezas más femeninas del fondo de armario, pero si ya les añadimos un estampado naïf, unas mangas caídas y un escote corazón, el resultado no puede ser más romántico. Y de esto saben mucho las francesas, amantes de este tipo de diseños, que lucen tanto con zapatillas como con sandalias. Abanderadas de los estampados florales o de frutas, si son fresas o cerezas, mejor; nadie mejor que las parisinas para llevarlos.

Un modelo que llegó para quedarse y que las firmas pronto moda, como Zara, reinventan cada temporada inspirándose en las colecciones de marcas internacionales como Rouje París, de la empresaria Jeanne Damas, Reformation o Réalisation Par, marcas de referencia para muchas influencers. Este año no podía ser menos y la firma insignia de Inditex ha creado un vestido icono, que recuerda a la estética más parisina.

Se trata de una pieza repleta de detalles y corte mini que promete agotarse en pocas semanas ya que estamos ante el vestido más bonito del próximo verano. Pero no solo te enamorará su diseño sino que querrás comprártelo por varios motivos: 1) porque el escote corazón favorece a todos los pechos; 2) porque el efecto drapeado estiliza; 3) porque su escote en la espalda acapara la atención y evita que se fijen en posibles defectos; y 4) porque el blanco resalta el tono de piel, más si estás bronceada, y provoca que tus piernas parezcan más alargadas.

Un modelo que, de momento, está disponible en todas las tallas (XS-L), y puedes comprar a través de la e-shop de Zara por menos de 30 euros (29,95 euros). Además, su versatilidad a la hora de combinarlo lo convierte en un imprescindible del armario estival ya que puedes llevar tu vestido de frutas, tanto con zapatillas como con manoletinas o sandalias.

Cómo lucir tu vestido de frutas

Desde que en 2018 el vestido con estampados frutales llegara a Instagram, primero fue la piña y luego las fresas y cerezas, no falta en los armarios más preciados. No solo por lo bonito de su diseño y lo que estiliza sino porque se puede combinar con diferentes calzados: desde unas zapatillas tipo Converse hasta un modelo más deportivo, como New Balance, o, si quieres darle un rollo más vintage, lúcelo con unas manoletinas de tacón kitten o unas alpargatas. Y fue así como la pieza abanderada por las parisinas saltó de las pasarelas (Dolce & Gabbana) al Street style.

Kaia Gerber es una de las celebrities enamoradas de este vestido romántico al que aporta su toque personal, un rollo Normcore. La modelo nos da toda una clase de estilo sobre cómo lucir una pieza tendencia con un complemento de los 90, las zapatillas Converse.

La clave del look, quitarte con un solo gesto (al menos) 5 años. Los estampados de frutas poseen ese efecto rejuvenecedor que nos encanta cuando pasamos la barrera de los 35. Y eso las marcas de moda lo saben, por ello desde hace casi 40 años no existe verano sin frutas, ni primavera sin flores.

Para confirmarte que este 2022 continúa la fiebre por las cerezas, nos vamos de compras para descubrirte 9 vestidos, además del que firma Zara, donde la prota es esta fruta roja.