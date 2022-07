Soñarás con el todo al rosa cuando descubras la última propuesta de la diseñadora.

Cecilia Franco

La temporada BBC tiene una magia muy especial. Nuestras celebrities favoritas saben muy bien que esta temporada es realmente complicada. Pero ellas mismas, se han encargado de demostrar todo lo contrario al descubrirnos diseños de ensueño como el de Vicky Martín Berrocal.

Todas hemos recibido la invitación a un evento de temporada y ha cundido el pánico. Sin embargo, desde que nuestras celebrities aprovechan el mundo de las redes para aportar ese granito de inspiración, todo es mucho más sencillo.

Puede que hayas rastreado al completo la web de Zara o Mango, intentando fichar algo en rebajas para ese evento, pero nada te ha convencido. Solo has encontrado inspiración y has sacado en claro las tendencias que no pueden faltar en un look de invitada.

Eso es, precisamente, lo que consiguen nuestras expertas en moda. Conocen muy bien lo complicado que puede llegar a ser dar con el 'vestidazo' de tus sueños. Y, por eso mismo, han aprovechado siempre su influencia en redes para sacar máximo partido. Entre ellas, queremos destacar las ideas de Vicky Martín Berrocal. La diseñadora sabe a la perfección cuáles son las necesidades del momento, los trucos para verse mucho más estilizada y, por supuesto, las tendencias que ninguna invitada puede dejar pasar.

Con todos estos tips puestos en marcha y llevados a la práctica, ha logrado en sus posts, además de crear lista de espera en Zara con este vestido negro, que todas las invitadas sueñen con el todo al rosa. De hecho, es que si eres amante de los tonos rosados, tendrás claro que este diseño es el claro candidato al evento del año.

El look en cuestión que nos descubre a través de Instagram es de su propia firma Victoria Colección. Un diseño de escote palabra de honor favorecedor y elegante que destaca por su tierno tono rosa, pero también por su espectacular escote. ¿Cómo lo puedes conseguir? Tal y como han indicado desde la marca, está disponible por encargo. Pero en la web también puedes encontrar diseños similares, como este drapeado que te proponemos, que te convertirán en la invitada del momento.

¿Todavía estás buscando el diseño de invitada perfecto? Vicky Martín Berrocal con su elegancia y estilo innato nos descubre el diseño que vas a querer estrenar en el evento del año.