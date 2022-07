Vicky Martín Berrocal sabe que el verde es el color ideal para una boda de playa

Es de su firma, Victoria, pero ya no está disponible en la web

Noelia Murillo

"Quien con verde se atreve, por guapa se tiene". Este es uno de los refranes populares más añejos de la historia de nuestra cultura y no podemos pensar otra cosa que por algo será que se mantiene. Y es que solo mujeres con el estilo de Vicky Martín Berrocal podrían presumir de mantenerse firme ante este dicho, algo que hemos podido comprobar muy recientemente en el enlace matrimonial de Álvaro Castillejo Preysler, sobrino de Isabel Preysler, y la periodista Cristina Fernández.

El enlace matrimonial, que se ha celebrado en un lugar en Sotogrande (Cádiz), un lugar de vistas incomparables y a la orilla del mar, no podría habernos dejado mejor estampa. Hablamos de la que protagonizaron los invitados, entre los que no faltaba su prima, Tamara Falcó, una de las invitadas más esperadas, además de su madre. Otra de las más esperadas fue Vicky Martín Berrocal, que generó gran expectación precisamente porque siempre suele escoger estilismos ideados por ella misma y confeccionados por su firma, Victoria Colección.

Concretamente, la diseñadora eligió un look que, si bien actualmente no podemos replicar (no hay ni rastro de él en su página web), mantenemos la esperanza de que vuelva a resurgir, puesto que es una auténtica maravilla. Aunque esta sonada ausencia puede sugerir que haya sido confeccionado exclusivamente para ella, creemos que es importante analizar cada uno de sus detalles para conocer por qué es el vestido perfecto para mujeres morenas y con curvas. Para empezar, no podemos omitir su elegante diseño de mangas abullonadas, en formato palabra de honor, que dejan a la vista sus hombros.

Estas, que le alcanzan los codos, ofrecen precisamente lo que carece el resto de la prenda: volumen. Para centrar toda la atención en esta zona, se disponen en ambos brazos generando una silueta entallada tanto en la zona del pecho como de las caderas. En primer lugar, el vestido presenta un escote recto y con pliegues que le alcanzan hasta la cintura y resaltan su busto de forma muy sugerente y atrevida. A continuación, la falda de corte recto, con vuelo, ciñe las caderas y ofrece un corte tipo sirena holgado que también favorece a todas las formas femeninas.

En cuanto al peinado, Vicky Martín Berrocal se ha decantado por algo realmente sencillo, una única trenza gruesa y alta, a la altura de la coronilla, a la que ha otorgado todo el volumen en los primeros mechones, para luego recogerla de forma sencilla con un nudo invisible. El maquillaje, por su parte, ha estado marcado por la máscara de pestañas en color negro y sombras marrones. Finalmente, entre los complementos, no hemos podido apartar la vista de un bolso de mano dorado que ha contrastado con la propuesta en verde.