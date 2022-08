Esta es la blusa crochet que triunfa en redes y adaptarás al entretiempo, palabra de María García de Jaime

La 'influencer' María García de Jaime descubre la blusa de crochet rebajada que combinará con todo tu armario de entretiempo.

Cecilia Franco

Todo va más bien encaminado al entretiempo. Aunque no queramos verlo, el entretiempo está mucho más cerca de lo que pensamos y la preparación es clave para un armario de éxito. Sabemos que iremos poco a poco despidiendo el calor del verano pero, aún así, el entretiempo también destaca por días de buenas temperaturas, que nos darán la opción de seguir llevando looks como el que nos propone María García de Jaime.

Es cierto que la época de entretiempo es cambiante. Pero eso no significa que deba ser radical. Podemos encontrar entre todas esas prendas de verano, la mejor alternativa para adaptarnos a esos cambios. De hecho, nuestras 'influencers' favoritas están aprovechando sus últimos días de vacaciones para avanzar algunas ideas crochet que nos vendrán de maravilla este otoño.

Ya todas conocemos el poder que las prendas de crochet han adquirido este verano. ¿Verdad? Estas prendas además de protagonizar 'lookazos' esta temporada y llenar de color hasta la colección de baño, han aportado un valor extra de versatilidad a nuestro armario. En parte, todas estas características y la comodidad que aporta el tejido de punto, han hecho que estas colecciones se conviertan en las favoritas de nuestras expertas en moda. Tanto es así, que no han tardado en pensar la adaptación de estas prendas a la próxima temporada, tal y como ha dejado ver María García de Jaime.

La 'influencer' que hace unos días nos revelaba el truco para que quede aún mejor el vestido vaquero, tiene claro que los tops y blusas de crochet se quedan durante el entretiempo para combinar con la técnica a capas. Y si tenemos que hablar de una auténtica experta en combinaciones superpuestas, tenemos que hablar de ella. De hecho, ha sido la encargada de combinar el chaleco de Zara que revolucionó las rebajas y la que nos ha enseñado a fundir unas prendas con otras hasta obtener el 'lookazo' deseado.

Pues bien, aunque en esta ocasión todavía no lo ha hecho, estamos seguras que esta propuesta será ideal para entretiempo gracias a la blusa de crochet de Name The Brand. En esta ocasión, la 'influencer' ha combinado con una falda larga, pero esta blusa de manga corta en tono beige será perfecta para combinar con faldas, jeans, pantalones estampados y hasta un sinfín de blazers y chalecos. ¿Te atreves a combinar el crochet más clásico? Aprovecha ahora que está rebajado para combinar como María, crear un look a capas o el 'total look' con el pantalón a juego.