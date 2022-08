Tus incansables tardes de playa necesitan el conjunto de crochet de María García de Jaime

Este verano no te pierdas ningún plan y crea 'lookazos' cómodos para disfrutar de días de playa.

Cecilia Franco

María García de Jaime se ha convertido en todo un icono. Temporada tras temporada muestra a través de las redes sociales sus mejores combinaciones y algunas prendas en tendencia que no pueden pasar desapercibidas. Y es que si todavía nos has adquirido una prenda de crochet, nos descubre el conjunto que llevarás una tarde de playa.

Las prendas de crochet están protagonizando el verano. De hecho, este clásico tejido vuelve sin parar a los armarios para aportar a los outfits toda esa delicadeza y frescura que tanto nos recuerda a lo que llamamos más artesanal.

En tus vacaciones estos tejidos serán todo un imprescindible y, si no, observa la última propuesta de María García de Jaime. ¿Preparada para tu próxima escapada? ¿Ya tienes a punto la maleta? Si tu destino es playero debes de tener en cuenta una serie de ideas que no puedes pasar por alto. Porque, evidentemente, el destino playero necesitará de una alta dosis de bikinis para todos esos 'chapuzones', pero no todo queda ahí.

Ese viaje estará repleto de planes en la playa que requerirán de looks a la altura. Y es que además de bikinis, este verano no pueden faltar los vestidos playeros o las prendas de crochet. Si quieres dar con la máxima tendencia puedes apostar por los vestidos playeros de crochet o fishnet, el vestido que arrasa entre las 'influencer'. Pero si lo que buscas es una opción más cómoda para poder corretear y jugar con los pequeños de la casa, la opción que propone María García de Jaime es ideal.

Apuesta por un top y short de crochet. El short (175 €) y top corpiño (72,50 €) en cuestión pertenecen a la firma Sandro y es perfecto para combinar con todo tu armario y crear un look fresco de playa. Este conjunto destaca por sus detalles calados, el contraste del tono beige con los rosa y naranja, y lo fácil que puede ser de combinar.

¿Listas para 'planazos' incancansables en la playa? Corre a por los looks tendencia más fresquitos y desenfadados del verano y llena tu viaje. ¡Todo un homenaje al tejido artesanal!