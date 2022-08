Así se combina el chaleco de Zara que ha revolucionado las rebajas, según María García de Jaime

Aprende a combinar los chalecos este verano y saca el máximo partido a tus looks de fondo de armario.

Cecilia Franco

El mundo de los chalecos se ha colado en nuestra vida de lleno. Y aunque parecía que esto era cuestión de tiempo, esta tendencia ha venido para quedarse. Los chalecos se han convertido en esa prenda que reconvierte cualquier look, como lo ha hecho el chaleco estampado de Zara que nos ha robado el corazón este verano.

Nuestras expertas en moda nos han dado, a lo largo de toda la temporada, una firme lección de estilo. Hemos aprendido que lo realmente factible es la creación de un armario cápsula que incluya ciertas prendas a capas que marquen la diferencia. Prendas especiales, que sean capaces de trasformar hasta la idea más básica.

¿Una experta en el tema? María García de Jaime. La 'influencer' se ha posicionado en numerosas ocasiones a favor de los looks a capas. A través de sus propuestas ha demostrado que cree firmemente en la versatilidad y en la capacidad que podemos encontrar en las prendas más especiales. De hecho, en los chalecos ha encontrado todo ese punto inspiracional.

A través de Instagram, se ha encargado de mostrar y adaptar los chalecos más originales y especiales a las diferentes temporadas. Es más, no ha querido finalizar el verano sin crear un look estival con chaleco y provocar una verdadera revolución con estos diseños.

La 'influencer' que hace un tiempo nos descubría el chaleco 'made in Spain' que eleva cualquier look, ahora nos propone un 'total look' en tonos verdes, top de lino y el chaleco versión verano que no tiene nada que envidiar. Un diseño que ha conquistado a las expertas en moda y que no ha tardado en colarse en sus mejores looks.

Hablamos del chaleco de Zara. Un diseño especial por sus colores y sus bordados florales que reconvierten cualquier propuesta. Este diseño, disponible en la sección de rebajas, ha causado tantísima sensación que se ha agotado en tiempo récord. Y no nos extraña.

Pero siempre nos quedará la inspiración y la esperanza de encontrar disponible alguna unidad de este diseño en alguna tienda física.

En definitiva, si estás pensando en crear looks a capas este verano, no puedes olvidar incluir un chaleco con bordados especiales. Te proponemos algunas ideas.